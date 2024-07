Tamberi, la moglie ha lanciato la fede nella Senna? La risposta a sorpresa

ROMA - “Ma davvero ha perso la fede nella Senna? Ma è vero? Dimmi che non è vero che hai perso la fede”. Questa la reazione di Chiara Bontempi , moglie di Gianmarco Tamberi, dopo quanto avvenuto al marito durante la cerimonia inaugurale sulla Senna . E oggi, sui social, Chiara risponde a qualche domanda dei follower. Ovviamente il tema è quello dell’Olimpiadi e dell’anello perso: “Non sono a Parigi, non aveva senso fermarmi ancora. Marco gareggia il 7, io partirò il 6”.

Chiara Bontempi e la storia della fede

“Non pensavo suscitasse tutto questo interesse, ma lo capisco. Mi chiedono tutti, anche qui dove vivo. Intanto non lo so quello che farò, non l’ho buttata né lanciata. Vedremo dopo le gare, come andrà il tutto. Un po’ mi dispiace, con Gianmarco decideremo poi”.