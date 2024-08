Brivido Fabbri, qualificazione all'ultimo lancio del peso. La frase virale: "Oggi sbadigliavo..."

Fabbri e la frase dopo la finale raggiunta all'ultimo lancio

Alla fine della gara l'azzurro - tra i favoriti per l'oro nella disciplina - ha voluto chiedere scusa a tutti i tifosi per il brivido corso nelle qualificazioni di oggi: "Chiedo scusa, ho un talento per far soffrire le persone durante le qualificazioni. Sembrava sotto controllo, invece ho sottovalutato la giornata. Lo sapevo, sbadigliavo durante il riscaldamento, poi durante la gara ho pensato ai leoni in Sudafrica, mi sentivo un leone senza fame però. Con una gara brutta mi giocavo l'Olimpiade, sono stato bischero. Il primo lancio ho fatto il bischero, pensavo di appoggiare a andare a dormire. Il secondo pensavo fosse buono, però sono rimasto tranquillo. Sono fiducioso per domani, abbiamo un conto in sospeso con gli americani dal '96", ha detto Fabbri, visibilmente sollevato dopo il brivido provato.