Fabbri e Weir, diretta atletica: niente medaglie nel peso, segui le Olimpiadi 2024 LIVE

Giornata ricca di gare allo Stade de France con l'atletica leggera grande protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo il pass per le semifinali dei 100 metri conquistato in mattinata da Marcell Jacobs e Chituru Ali , altri azzurri in pista nella serata di oggi (3 agosto). Niente medaglia nella finale di getto del peso per Leonardo Fabbri (solo settimo) e Zane Weir (undicesimo) . In corsa Dariya Derkach nella finale del triplo femminile , ha chiuso invece al settimo posto la 4x400 mista italiana con Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Zaynab Dosso è stata eliminata nella semifinale dei 100 metri femminili, mentre nei ripescaggi dei 1500 maschili Ossama Meslek e Federico Riva (nuovo personale in 3:32.84) hanno staccato il pass per le semifinali. Segui la diretta .

21:06

Finale getto del Peso: oro a Crouser, solo settimo Fabbri

La tensione e la pressione di far risultato hanno giocato un brutto scherzo a Leonardo Fabbri, che ha disputato una finale estremamente deludente nel getto del peso ai Giochi di Parigi 2024. L'azzurro, che ha un personale di 22,95, non è andato oltre i 20,96 che gli sono valsi la settima posizione. Da medaglia ma nullo il primo lancio, mentre c'è il 'giallo' del quarto: inizialmente viene misurato e considerato valido (21,70), poi viene rivisto e annullato dopo una ventina di minuti. Fabbri ha chiuso così settimo nella finale olimpica dominata da Ryan Crouser: oro con 22,90 davanti al connazionale Kovacs (22,15), che ha preceduto il giamaicano Campbell (22,15) in virtù di una seconda miglior misura. Undicesimo l'altro azzurro Zane Weir.

21:03

Finale 4x400 mista: l'Italia chiude settima, oro ai Paesi Bassi

Italia settima nella finale olimpica della 4x400 mista con Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione (3:11.84). Oro ai Paesi Bassi (Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikking e Femke Bol in 3:07.43), argento agli Stati Uniti (3:07.74) e bronzo alla Gran Bretagna (3:08.01).

20:56

Finale 4x400 mista, in pista anche l'Italia!

Prenderà il via tra poco allo Stade de France la finale olimpica della 4x400 mista: in pista anche l'Italia con Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione.

20:52

Finale triplo femminile: secondo salto a 14.08 per Derkach

Dopo il primo salto a 14.14 Daryia Derkach 'scende' a 14.08 nel secondo: l'azzurra è al momento settima nella classifica provvisoria della finale olimpica di triplo femminile.

20:50

Finale getto del peso: giudicato nullo a posteriori il 21.70 di Fabbri, l'azzurro è fuori dal podio!

Incredibile nella finale di getto del peso: giudicato nullo a posteriori il 21.70 di Leonardo Fabbri che lo aveva portato al quinto posto provvisorio della classifica. L'azzurro ha chiuso poi con un sesto lancio nullo e al momento è settimo con il 20.96 del secondo tentativo (l'unico valido), dunque fuori dal podio.

20:45

Finale getto del peso: la pioggia condiziona l'ultimo giro di lanci

Con la pedana bagnata a causa della pioggia viene fortemente condizionato l'ultimo giro di lanci nella finale olimpica di getto del peso, che vede al momento Leonardo Fabbri quinto.

20:38

Finale getto del peso: quinto lancio nullo, Fabbri ancora quinto

Come il primo e il terzo è nullo anche il quinto lancio di Fabbri nella finale olimpica del getto del peso. L'azzurro è al momento quinto nella classifica provvisoria grazie al 21.70 del quarto tentativo. Ora gli resta solo un lancio a disposizione per provare a conquistare una medaglia, mentre Weir ha già chiuso la sua gara all'undicesimo e penultimo posto.

20:33

Finale triplo femminile: primo salto a 14.14 per Derkach

Primo salto a 14.14 per Daryia Derkach, che è al momento quarta nella classifica provvisoria della finale olimpica di triplo femminile.

20:27

Finale getto del peso: Fabbri lancia a 21.70 e sale al quinto posto

Quarto lancio a 21.70 per Leonardo Fabbri nella finale olimpica del getto del peso: l'azzurro sale così momentaneamente al quinto posto della classifica provvisoria che vede ancora davanti a tutti Crouser (22.69), il giamaicano Campbell (22.15) e gli altri due statunitense Otterdahl (21.98) e Kovacs (21.71).

20:24

Finale getto del peso: terzo lancio nullo per Fabbri, ora settimo

Terzo lancio nullo come il primo per Leonardo Fabbri nella finale del getto del peso: con il 20.96 del secondo l'azzurro è al momento settimo nella classifica provvisoria guidata dallo statunitense Crouser (22.90) davanti al giamaicano Campbell (22.15) e al connazionale Otterdahl (22.01). Terzo lancio nullo come il primo anche per Weir, ora undicesimo con il 20.24 del secondo lancio.

20:20

Finale triplo femminile, via alla gara: in pista l'azzurra Derkach

Allo Stade de France inizia la finale olimpica del salto triplo femminile di Parigi 2024: tra le atlete in gara anche l'azzurra Daryia Derkach.

20:09

Finale getto del peso: Fabbri lancia a 20.96 e ora è sesto

Secondo lancio valido per Leonardo Fabbri nella finale olimpica del getto del peso allo Stade de France: l'azzurro fa 20.96 e al momento è sesto nella classifica provvisoria che vede in vetta lo statunitense Crouser (22.69) davanti al giamaicano Campbell (22.15) e al connazionale Otterdahl (21.98).

20:05

Finale getto del peso: il secondo lancio di Weir a 20.24

Secondo lancio valido per Zane Weir nella finale del getto del peso: con 20.24 al momento l'azzurro è staccato dalle prime posizioni.

20:03

Finale triplo femminile: chi sono le avversarie dell'azzurra Derkach

Sale l'attesa per la finale olimpica del triplo femminile che vedrà protagonista l'azzurra Dariya Derkach. Ecco la griglia completa delle finaliste nella gara il cui inizio è fissato per le ore 20:20 allo Stade de France:

1) Ana Peleteiro-Compaore (Spagna)

2) Jasmine Moore (Usa)

3) Liadagmis Povea (Cuba)

4) Thea Lafond (Repubblica Dominicana)

5) Ackelia Smith (Giamaica)

6) Elena Andreea Talos (Romania)

7) Ilionis Guillaume (Francia)

8) Keturah Orji (Usa)

9) Maryna Bekh-Romanchuk (Ucraina)

10) Dariya Derkach (Italia)

11) Shanieka Ricketts (Giamaica)

12) Leyanis Perez Hernandez (Cuba)

19:56

Finale getto del peso: nullo il primo lancio dell'azzurro Fabbri

Primo lancio nullo per l'azzurro Leonardo Fabbri nella finale olimpica di getto del peso. A guidare la classifica ancora gli statunitensi Crouser (22.64), Kovacs (21.69) e Otterdahl (21.39).

19:54

Dosso chiude ultima nella semifinale dei 100 metri donne ed è eliminata

Zaynab Dosso ha chiuso al nono e ultimo posto la propria batteria di semifinale nei 100 metri femminili e ha mancato così la qualificazione alla finale olimpica.

19:47

Finale getto del peso, nullo il primo lancio dell'azzurro Weir

Primo lancio nullo per l'azzurro Zane Weir nella finale del peso. A guidare la classifica al momento sono gli Al momento guidano gli statunitensi Crouser (22.64), Kovacs (21.69) e Otterdahl (21.39).

19:38

È il momento della finale del peso: tocca a Fabbri e Weir!

Presentati ai tifosi dello Stade de Frane i finalisti della gara olimpica del getto del peso, che ha appena preso il via. A caccia di una medaglia anche gli azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir.

19:33

Riva vince la batteria nei ripescaggi dei 1500 maschili e vola in semifinale

Grande prestazione di Federico Riva, che vince la propria batteria nei ripescaggi dei 1500 metri maschili firmando il suo nuovo personale (3:32.84) e stacca così il pass per le semifinali, come fatto poco prima (ma con il terzo e ultimo posto utile) da Ossama Meslek nell'altra batteria. Insieme al primatista nazionale Pietro Arese (già qualificato nelle batterie di ieri) torneranno in pista nella sera di domani (domenica 4 agosto).

19:22

Meslek ok nei ripescaggi dei 1500 maschili: in semifinale con il terzo posto

Ossama Meslek supera i ripescaggi dei 1500 maschili: l'azzurro stacca il pass per le semifinali con il terzo e ultimo posto utile (3:35.32). Ora nella seconda battieria toccherà all'altro azzurro Federico Riva.

19:09

Finale getto del peso: chi sono gli avversari di Fabbri e Weir

Un'agguerrita concorrenza quella che dovranno affrontare gli azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir, a caccia di una medaglia tra poco (ore 19:35) nella finale olimpica del getto del peso allo Stade de France. Ecco la griglia completa dei finalisti di Parigi 2024:

1) Marcus Thomsen (Norvegia)

2) Payton Otterdahl (Usa)

3) Jacko Gill (Nuova Zelanda)

4) Joe Kovacs (Usa)

5) Tomas Stanek (Repubblica Ceca)

6) Ryan Crouser (Usa)

7) Zane Weir (Italia)

8) Rajindra Campbell (Giamaica)

9) Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (Nigeria)

10) Uziel Munoz (Messico)

11) Leonardo Fabbri (Italia)

12) Tom Walsh (Nuova Zelanda)

19:02

Tra poco in pista e Meslek e Riva nei ripescaggi dei 1500 metri

Tra poco due azzurri in pista allo Stade de France, che ospita le gare olimpiche di atletica leggera di Parigi 2024: si tratta di Ossama Meslek e Federico Riva, impegnati nei ripescaggi dei 1500 metri maschili (ore 19:15). I due italiani sono in batterie separate e passeranno il turno i primi tre di ognuna delle due.

18:53

Fabbri e la qualificazione con brivido per la finale del peso: la frase virale

Qualificazione alla finale del peso con brivido per Leonardo Fabbri, che tra poco (ore 19:35) andrà a caccia di una medaglia insieme all'altro azzurro Zane Weir. E la sua frase dopo aver staccatro il pass è diventata presto virale... TUTTI I DETTAGLI

18:42

Jacobs punto da un'ape prima dei 100 metri: cosa ha mostrato ai giornalisti

Dopo aver staccato il pass per la semifinale olimpica dei 100 metri a Parigi 2024, l'azzurro campione in carica Marcell Jacobs ha mostrato ai giornalisti la puntura di un'ape. TUTTI I DETTAGLI

18:35

Olimpiadi, atletica leggera: tutti gli azzurri in gara stasera

Ecco il programma degli italiani che scenderanno in pista stasera allo Stade de France nelle gare olimpiche di atletica leggera:

Ore 19:15 - Ripescaggi 1500 m uomini (Ossama Meslek e Federico Riva)

Ore 19:35 - Finale getto del peso uomini (Zane Weir e Leonardo Fabbri)

Ore 19:50 - Semifinali 100 metri donne (Zaynab Dosso)

Ore 20:20 - Finale salto triplo donne (Dariya Derkach)

Ore 20:55 - Finale 4x400 mista (Luca Sito, Giancarla Trevisan, Edoardo Scotti e Alice Mangione più Vladimir Aceti e Anna Polinari come riserve)

Ore 21:20 - Finale 100 m donne (ev. con Zaynab Dosso)

