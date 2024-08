Jacobs 100 metri Olimpiadi: quando corre, orario, dove vedere in tv semifinale e finale

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il buon esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle batterie di qualificazione dei 100 metri ( nonostante la puntura di un'ape ), è arrivato il momento della verità per il campione in carica Marcell Jacobs . Oro nei precedenti Giochi di Tokyo, il 29enne azzurro vuole un'altra medaglia e per conquistarla dovrà superare le semifinali per poi giocarsi tutto nella finale.

Jacobs in semifinale ma non è contento: "Non mi sono piaciuto". Cosa non è andato

Parigi 2024, semifinali e finale 100 metri: data e orario

Le semifinali e la finale dei 100 metri maschili sono in programma domenica 4 agosto allo Stade de France, impianto che ospita le gare di atletica delle Olimpiadi di Parigi 2024. È fissato per le ore 20:05 il via delle semifinali alle quali, oltre a Jacobs, si è qualificato anche l'altro sprinter azzurro Chituru Ali, a sua volta sceso quest'anno sotto i 10 secondi (9.96 a Turku nel giorno del 9.92 di Jacobs) e salito sul podio agli Europei di Roma conquistando la medaglia d’argento (sempre alle spalle di Marcell). In programma invece alle ore 21:50 la finale in cui saranno in palio le medaglie.

Dove vedere Jacobs in diretta tv e in streaming

Le gare olimpiche di Marcell Jacobs nei 100 metri a Parigi 2024, così come tutte quelle di atletica e delle altre discipline, saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Saranno poi visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Una diretta testuale infine sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Le sensazioni di Jacobs dopo le batterie di qualificazione

Queste le parole di Marcell Jacobs dopo aver staccato il pass nelle batterie di qualificazione dei 100 metri a Parigi 2024 e in vista della giornata decisiva, che vede in programma prima le semifinali e poi la finale: "Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non erano ottime - ha detto l'azzurro campione olimpico in carica -. Sono rimaste un po' pesante, non sono riuscito a lasciarmi andare. L'obiettivo comunque era qualificarsi. La pista è buona, devi attivare i piedi come non ho fatto stavolta. Ci proverò meglio".