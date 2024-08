Jacobs e Ali, diretta atletica 100 metri: semifinali e finale Olimpiadi LIVE

Nel day 4 dell'atletica ai Giochi di Parigi 2024 programma ricco di gare oggi (4 agosto) allo Stade de France, con il clou alle ore 21:50 con la finale olimpica dei 100 metri . Un appuntamento al quale non vogliono mancare il campione in carica Marcell Jacobs (oro a Tokyo nel 2021) e l'altro sprinter azzurro Chituru Ali , che dovranno prima staccare il pass nelle rispettive semifinali (ore 20:05). Segui la diretta della serata.

19:42

+++ Batteria 400 metri uomini, Re ottavo +++

Davide Re termina in ultima posizione la quinta batteria in 46.74: è costretto ai ripescaggi. Vince James in 44.78 davanti a Morales-Williams (44.96) e Singhapurage (44.99). Ora la sesta e ultima batteria: non ci sono azzurri in gara.

19:34

Quinta batteria 400 metri uomini, ecco Re

L'azzurro Davide Re parte dalla seconda corsia: obiettivo semifinale.

19:31

Quarta batteria 400 metri uomini, vince Hall

Vince Hall in 44.28. Secondo posto per Ogazi, 44.50, terzo Holder a 44.53.

19:28

Ora la quarta batteria dei 400 metri

Al via anche la quarta batteria dei 400 metri maschili.

19:25

+++ Batteria 400 metri uomini, Sito è in semifinale +++

L'azzurro chiude al terzo posto la sua batteria con il tempo di 44.99. Prima posizione per Samukonga (44.56) e Ndori (44.87).

19:18

Terza batteria 400 metri uomini, ecco Sito

Ecco Luca Sito, in ottava corsia. L'azzurro mette nel mirino il passaggio alla semifinale.

19:17

Seconda batteria 400 metri uomini, vince Norman

Vince Michael Norman con il tempo di 44.10. Secondo posto per Richards 44.31, terzo per Kebinatshipi in 44.45 (record personale).

19:12

Prima batteria 400 metri uomini, vince Hudons-Smith

Vittoria in scioltezza per Hudons-Smith con il tempo di 44.78. Chiude in seconda posizione Bailey in 44.89, terzo posto per Ingvaldsen. Ora la seconda batteria.

19:07

Partita la prima batteria dei 400 metri uomini

Al via la prima batteria dei 400 metri maschili.

19:05

Italia, semifinali 1500 uomini: tre azzurri in gara

Grande attenzione per i tre italiani protagonisti: Pietro Arese, qualificato direttamente dopo le batterie, Federico Riva e Ossama Meslek, entrambi ripescati.

19:03

Italia, attesa Sito e Re

Il programma partirà con le batterie dei 400 metri maschili: in gara gli azzurri Luca Sito e Davide Re che cercheranno il passaggio diretto alla semifinale.

19:00

18:50

Parigi 2024 atletica, altri azzurri in pista: in serata anche le semifinali dei 1500 e le batterie dei 400

Nel programma serale dell'atletica a Parigi 2024 sono previste oggi (4 agosto) anche le semifinali dei 1500 maschili (con Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek (ore 21:15) e le batterie dei 400 metri con Luca Sito e Davide Re (ore 19:05).

18:40

Parigi 2024, semifinali 100 metri: la griglia della terza semifinale

Ecco la griglia di partenza della terza e ultima semifinale olimpica dei 100 metri in cui non ci saranno azzurri in pista (Chituru Ali correrà nella prima e Marcell Jacobs nella seconda):

1) Puripol Boonson (Thailandia)

2) Andre De Grasse (Canada)

3) Zharnel Hughes (Gran Bretagna)

4) Kishane Thompson (Giamaica)

5) Abdul Hakim Sani Brown (Giappone)

6) Ferdinand Omanyala (Kenya)

7) Fred Kerley (Usa)

8) Abdul-Rasheed Saminu (Ghana)

9) Benjamin Richardson (Sud Africa)

18:30

Parigi 2024, semifinali 100 metri: gli avversari di Ali

Ecco la griglia di partenza della prima semifinale olimpica dei 100 metri in cui sarà protagonista lo sprinter azzurro Chituru Ali (Lyles, Seville e Hinchliffe gli avversari più quotati):

1) Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria)

2) Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche)

3) Benjamin Azamati (Ghana)

4) Lyles Noah (Usa)

5) Louie Hinchliffe (Gran Bretagna)

6) Oblique Seville (Giamaica)

7) Emmanuel Eseme (Camerun)

8) Chituru Ali (Italia)

9) Shaun Maswanganyi (Sud Africa)

18:20

Parigi 2024, semifinali 100 metri: gli avversari di Jacobs

Ecco la griglia di partenza della seconda semifinale olimpica dei 100 metri in cui sarà protagonista l’azzurro e campione in carica Marcell Jacobs (Bednarek, Simbine e Tebogo gli avversari sulla carta più temibili):

1) Reynaldo R. Espinosa (Cuba)

2) Emmanuel Matadi (Liberia)

3) Ackeem Black (Giamaica)

4) Letsile Tebogo (Botswana)

5) Akani Simbine (Sud Africa)

6) Kayinsola Ajayi (Nigeria)

7) Kenneth Bednarek (Usa)

8) Marcell Jacobs (Italia)

9) Joshua Hartmann (Germania).

18:15

18:09

Semifinali 100 metri, il regolamento: cosa serve per qualificarsi alla finale

Saranno otto gli sprinter protagonisti della finale olimpica dei 100 metri (ore 21:50) e i loro nomi usciranno dalle tre semifinali in programma circa due ore prima (ore 20:05): a staccare il pass saranno i primi due di ciascuna batteria più i due atleti che avranno firmato il crono migliore tra tutti gli altri.

18:00

