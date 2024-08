Tortu, diretta atletica Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI - L'Italia insegue la medaglia nei 200 metri maschili dopo la quinta posizione di Jacobs nella finale dei 100 metri . Scendono in pista gli azzurri Desalu e Tortu , rispettivamente alla prima e alla terza batteria, chiude Pettorossi alla quarta. Segui tutte le gare in diretta .

18:30

Primo turno 200 metri, il regolamento: cosa serve per qualificarsi alla semifinale

Alle 19:55 inizieranno le batterie dei 200 metri maschili. Tutte e sei le batterie sono composte da un minimo di sette a un massimo di otto atleti che si sfideranno per strappare un pass per la semifinale di mercoledì 7 agosto. I primi tre di ciascuna batteria accederanno al turno successivo mentre gli altri potranno partecipare ai ripescaggi in programma alle 12:30 di domani.

18:15

Si avvicina il momento di Tortu: dove vedere la sua gara in tv e streaming

Gli azzurri Filippo Tortu, Eseosa Fostine Desalu e Diego Aldo Pettorossi parteciperanno alle batterie dei 200 metri maschili di atletica leggera. L'inizio delle gare è previsto per le 19:55. SCOPRI COME VEDERE L'EVENTO IN DIRETTA TV E STREAMING