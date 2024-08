Battocletti bronzo con brivido, si commuove ma poi dice: "Aspettiamo"

Finale dei 5000 metri alle Olimpiadi con brivido. E questo brivido, per ora, è dolcissimo per l'Italia. Nadia Battocletti è arrivata quarta, in pista, al termine di una gara bellissima, con record italiano: 14'31"64. La vittoria è stata della kenyota Chebet davanti alla connazionale Kipyegon e all'olandese Hassan. Poi però succede che Kipygeon viene squalificata per i colpi con l'etiope Tsegay e a Nadia è assegnato il bronzo. Lei apprende la notizia in pista: si commuove, si porta le mani al volto, dice: "Non ci credo". E forse non ci crede davvero.