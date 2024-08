Chi è Mattia Furlani, tutti i segreti, la Roma e la fidanzata: "Sei immenso, ti amo"

Mattia Furlani ha 19 anni e fino a qualche settimana fa non aveva la patente. Per andare a trovare la fidanzata, da Rieti, si faceva due ore di autobus, ma poco importa. Per lui non era una priorità. La priorità è, ed è sempre stata, l'atletica e non è difficile capire perché. Dopo il record italiano (8.34 al coperto, prima di lui 17 anni fa lo aveva fatto Andrew Howe dopo 17 anni ed è primato mondiale juniores) a marzo ha conquistato uno scintillante argento - vivo, visissimo - ai Mondiali indoor di Glasgow. Quando ha vinto, avvolto nella bandiera italiana, si è commosso. E anche qui non è difficile capire perché. Ha vinto l'argento con la stessa misura (8.22) del campione olimpico di Tokyo (e ora Parigi) e mondiale di Budapest, il greco Miltiadis Tentoglou: a dividerli sul podio solo la seconda miglior misura, che per Furlani è stata di 8.10 mentre Tentoglou è arrivato a 8.19. Un risultato enorme con vista sugli Europei di Roma, in casa, e i Giochi di Parigi: "Cercherò di replicare - le parole di Mattia all'epoca - quello che è successo qui. Il grazie va a tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo risultato, a partire da mia mamma e allenatrice Kathy Seck: il merito in primis è suo. Ora bisogna continuare. Essere avvolto in questa bandiera tricolore fa un effetto pazzesco: l’ha avuta addosso chi ha fatto la storia, da Pietro Mennea a Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs. È un grandissimo onore”. Detto, fatto: argento europeo in casa a Roma, bronzo a Parigi.