Olimpiadi 2024, Anthony Ammirati: arriva l'offerta milionaria dopo l'incidente hot

Non è riuscito a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi ma Anthony Ammirati potrebbe guadagnare molto di più grazie all'incidente hot che l'ha visto protagonista. Secondo TMZ, all'atleta 21enne sono stati offerti ben 250mila dollari per mostrare la sua virilità su un sito web per adulti. Il vicepresidente di CamSoda, Daryn Parker, ha inviato ad Ammirati una lettera con un accordo: "Se dipendesse da me, ti premierei per ciò che tutti gli altri hanno visto: il tuo talento sotto la cintura". E poi: "Come amante delle attività incentrate sul cavallo dei pantaloni mi piacerebbe offrirti fino a 250mila dollari in cambio di uno spettacolo webcam di 60 minuti in cui mostrerai i tuoi beni". Al momento lo sportivo non ha ancora risposto a tale offerta.