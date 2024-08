Larissa Iapichino in finale, il gesto verso l'avversaria che ha stregato tutti

Larissa Iapichino vola in finale nel salto in lungo con una misura di 6.87. Difficile, difficilissima, ma una medaglia non è impossibile. A colpire tutti, però, oltre al secondo salto che le ha ampiamente consentito di superare la misura minima di 6.75, quello che ha fatto in pista con la sua rivale. Malaika Mihambo, la campionessa tedesca che è rivale, ma anche idolo di Larissa, era in difficoltà. Iapichino l'ha incitata e poi, quando ha centrato la misura, l'ha applaudita. Un gesto non scontato: "Quello del lungo è un ambiente fantastico, molte atlete per me sono di ispirazione, tutte hanno peculiarità a cui mi ispiro. Lei mi ha fatto sudare sette camicie ma va bene così".