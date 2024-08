Tamberi salto in alto Olimpiadi: quando, orario e dove vederlo in tv

PARIGI (FRANCIA) - Passata, in parte, la grande paura, è vigilia di passione per Gianmarco Tamberi, pronto a scendere in pedana a qualunque costo per difendere l'oro olimpico nel salto in alto a qualunque costo. L'azzurro, atterrato solamente ieri a Parigi dopo il ricovero in ospedale per una colica renale, ha quasi completamente smaltito la febbre e non sente più dolore, dunque tecnicamente sarà in grado di gareggiare. Inserito nel Gruppo A insieme all'amico e 'collega' di medaglia a Tokyo, Barshim e al temibile coreano Woo, Gimbo salterà per settimo a caccia di una finale che viste le premesse sarebbe già un grande successo. Di lì in poi starà a lui e alla sua capacità di essere decisivo nei momenti decisivi, come a Roma, quando con il suo 2.37 ha vinto l'Europeo fornendo la miglior prestazione mondiale stagionale.