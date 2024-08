Furlani diretta Olimpiadi: finale di salto in lungo, segui LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Mattia Furlani, chiude con il terzo posto la finale di salto in lungo. Dopo la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e agli Europei di Roma, l'atleta laziale vince il bronzo alle Olimpiadi, chiudendo con 8.34, due centimetri in meno di Pinnock (8.34). Vittoria per Tentoglou, che bissa il successo di Tokio chiudendo in 8.48. Segui la cronaca...

21:45

Bornzo per Furlani: i complimenti della Roma

"Bronzo olimpico, sei grande Mattia". Questo il messaggio che la Roma, attraverso il suo profilo Twitter, ha rivolto a Furlani. Il club giallorosso ha pubblicato una foto del saltatore azzurro allo stadio Olimpico, con la maglia della Roma.

21:34

Festeggia Furlani. Nullo per Tentoglou

Furlani festeggia con un'enorme bandiera tricolore il terzo posto ottenuto in finale. Nullo per Tentoglou.

21:33

Argento per Pinnock

Pinnock chiude al secondo posto: il suo ultimo salto è di 8.12.

21:32

Furlani chiude con 8.27

Furlani chiude con 8.27. L'azzurro è medaglia di bronzo.

21:31

Nullo per Ehammer: Furlani sicuro di una medaglia

Lo svizzero Simon Ehammer chiude con un salto nullo. Furlani è sicuro della medaglia

21:29

7.94 per Batz, delude Fincham-Dukes

Batz salta 7.94 nel suo ultimo tentativo. Il britannico Fincham-Dukes (quinto a 8.14) chiude con 7.64

21:28

Whang salta 8.03, nullo per Zhang

Miglior salto peronale per il cinese Whang con 8.03, che sale all'ottavo posto. Nullo per il connazionale Zhang.

21:25

La classifica dopo il quinto salto

Alla vigilia dell'ultimo tentativo, questa è la classifica:

Tentoglou 8.48

Pinnock 8.36

Furlani 8.34

Ehammer 8.20

Fincham-Dukes 8.14

Zhang 8.07

Batz 8.07

Wang 7.96

Pravdica 7.90

Juska 7.83

Dalmero 7.83

McLeod 7.82

21:25

Tentoglou salta in 8.31

Tentoglou (in testa con 8.48), salta 8.31 nel suo quinto tentativo

21:23

Pinnock salta 8.24

Pinnock, al momento al secondo posto (con 8.36) salta 8.24.

21:22

Furlani eguaglia il suo miglior salto: 8.34

Clamoroso Furlani: l'azzurro ripete il suo miglior punteggio con 8.34, a due centimetri dal secondo posto.

21:20

Nullo per Ehammer

Nullo il quinto salto per Ehammer. A breve tocca a Furlani.

21:19

Zhang salta 7.93

Quinto tentativo per il cinese Zhang: 7.93. Nullo per Fincham-Dukes

21:18

Quinto salto: parte Batz

Batz, attualmente al settimo posto, inizia la quinta serie di salti: 7.95

21:17

La classifica dopo quattro salti

Non cambia la classifica dopo il quarto salto. Furlani resta terzo:

Tentoglou 8.48

Pinnock 8.36

Furlani 8.34

Ehammer 8.20

Fincham-Dukes 8.14

Zhang 8.07

Batz 8.07

Wang 7.96

Pravdica 7.90

Juska 7.83

Dalmero 7.83

McLeod 7.82

21:15

Quarto tentativo per Tentoglou: 8.36

Tentoglou chiude il quarto salto con 8.36.

21:11

Nullo il quarto salto di Furlani

Quarto salto per Mattia Furlani: tentativo nullo. Pinnock fa registrare 8.05.

21:10

Inizia la quarta serie di salti

Nullo per i cinesi Zhang e Whang e per il britannico Fincham-Dukes: Batz fa registrare 7.71

21:01

La classifica dopo il terzo salto

La classifica a metà gara dopo il terzo salto:

Tentoglou 8.48

Pinnock 8.36

Furlani 8.34

Ehammer 8.20

Fincham-Dukes 8.14

Zhang 8.07

Batz 8.07

Wang 7.96

Pravdica 7.90

Juska 7.83

Dalmero 7.83

McLeod 7.82

20:57

Terzo salto per Tentoglou: 8.24

Tentoglou, che al momento è in testa nella finale, ha saltato 8.24

20:54

Ehammer salta 8.11

Ehammer salta 8.11; Batz 7.79, Dalmero 7.74

20:50

Nullo il terzo salto di Furlani

Nullo il terzo tentativo di Furlani: l'azzurro resta al terzo posto.

20:48

Inizia il terzo turno

Terzo turno per i finalisti: McLeod fa registrare 7.82

20:46

Nullo per Wang

Si chiude il secondo turno con il cinese Wang: salto nullo

20:45

Pinnock supera Furlani: 8.36

Pinnock salta 8.36 e si porta al secondo posto alle spalle di Tentoglou e davanti a Furlani.

20:42

Miltiadis Tentoglou straordinario: 8.48

Balza in testa Miltiadis Tentoglou. Il campione greco fa registrare 8.48 e supera Mattia Furlani.

20:41

Fingham - Dukes salta 8.14

Buon salto per il britannico: Pravdica salta invece 7.90

20:38

Ehammer al terzo posto: 8.20

Buon salto per lo svizzero Ehammer, che fa registrare 8.20

20:37

Simon Batz a 8.07

Simon Batz fa registrare 8.07: al momento è al terzo posto

20:35

Furlani al secondo salto: 8.25

Secondo salto per Mattia Furlani: il reatino ha saltato 8.25

20:33

Zhang salta 7.81

7.81 per Zhang. Wang ha invece fatto registrare 7.96

20:31

Wayne Pinnock alle spalle di Furlani

Wayne Pinnock fa registrare 7.34, abbondantemente alle spalle di Furlani. Nulli Dehammer e Dalmero. 7.95 per Fincham-Dukes

20:27

Salta Miltiadis Tentoglou: 8.27. Furlani resta primo

Risposta di Miltiadis Tentoglou: il grande favorito fa registrare 8.27, rimanendo alle spalle di Furlani

20:23

Grande risultato per Furlani

L'azzurro, al primo salto, indirizza subito la gara: Furlani ha ottenuto 8.34 con -1.0 di vento contro.

20:19

Primo salto per Furlani: 8.34

Primo salto per Furlani: l'azzurro fa segnare 8.34. Un risultato ottimo

20:15

Entra Mattia Furlani

L'azzurro, il più giovane in gara, entra in campo, tra gli applausi del pubblico. Dopo di lui il greco Miltiadis Tentoglou, grande favorito per il successo.

20:13

Entrano in campo i finalisti

Accompagnati dal boato del pubblico, entrano in campo i finalisti della prova di salto in lungo.

20:12

Furlani, 8.01 per raggiungere la finale

Furlani ha raggiunto la finale con un 8.01. Negli altri due salti in semifinale ha fatto registrare un 7.95 e un nullo. L'azzurro ha chiuso con il sesto posto.

19:53

I finalisti nel salto in lungo

Ecco la lista di partenza della finale di salto in lungo, dove sarà impegnato il nostro Mattia Furlani: Mingkun Zhang, Carey McLeod, Mattia Furlani, Simon Batz, Simon Ehammer, Arnovis Dalmero, Jacob Fincham-Dukes, Filip Pravdica, Miltiadis Tentoglou, Radek Juska, Wayne Pinnock, Jianan Wang.

19:35

Furlani, i principali avversari

Ecco i principali avversari di Furlani in finale: il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico uscente, i giamaicani Wayne Pinnock e Carey McLeod, lo svizzero Simon Ehammer e il cinese Jianan Wang, Campione del Mondo nel 2022

19:20

Furlani cerca una medaglia

Mattia Furlani scenderà a breve in pista per la finale di salto in lungo. L'azzurro è a acaccia di una medaglia dopo il secondo posto agli Europei di Roma. In quel caso venne battuto dal greco Miltiadis Tentoglou.

Parigi - Francia