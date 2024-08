Tortu e Simonelli diretta Olimpiadi: fuori dalle finali. Delusione atletica LIVE

Nove gli italiani impegnati nelle gare olimpiche di atletica nella serata di oggi (7 agosto), giorno in cui Gianmarco Tamberi ha fatto il suo debutto a Parigi 2024 dopo i calcoli renali dei giorni scorsi , strappando nonostante la sofferenza il pass per la finale e commuovendo il pubblico dello Stade de France con un bel gesto nei confronti dell'infortunato avversario Barshim . Il campione europeo Lorenzo Simonelli esce di scena in semifinale nei 110 ostacoli mentre Alessandro Sibilio viene eliminato nei 400 ostacoli. Nessuna medaglia da Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nella finale nell' asta femminile . Andy Diaz conquista la finale nel triplo , mentre vengono eliminati Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje . Infine nella semifinale dei 200 metri vengono eliminati i campioni olimpici della staffetta Fausto Desalu e Filippo Tortu . Segui le gare in diretta .

21:15

21:00

Simonelli quasi in lacrime: "Fuori da tutto, ora..."

20:45

20:34

Molinarolo eliminata: chiude quinta

Terzo errore per l'azzurra che viene eliminata. Chiude dunque con un buon sesto posto.

20:30

Andy Diaz in finale nel triplo!

Andy Diaz conquista la finale del triplo con la 12ª distanza. Eliminati Ihemeje e Dallavalle.

20:29

Molinarolo, secondo errore

Secondo errore per Molinarolo alla misura di 4.80. Rimane una sola chance per andare avanti.

20:28

Delusione Tortu e Desalu, le parole

Queste le parole di Filippo Tortu: "La finale era alla portata visti i risultati, dovrò analizzare bene la gara. Ce l'ho messa tutta, sono orgoglioso di quello che ho fatto. Faccio i complimenti a tutti gli altri. Si pensa già a domani". Beffato per pochissimo Fausto Desalu: "Mi brucia tanto, essere il primo degli esclusi è brutto. Non avevo nulla da perdere, peccato che è andata così, chiudo con una nona posizione che fa male ma 10 anni fa non l'avrebbe detto nessuno. Poteva andare meglio ma anche peggio. Per stavolta va bene così".

20:25

+++Tortu e Desalu eliminati dai 200 metri+++

Delusione per i due azzurri, che non raggiungono la finale. Tortu chiude in 20.54 ed esce di scena, beffa per Desalu che con il suo 20.37 è il primo degli esclusi.

20:20

Tortu chiude al quarto posto

Anche Filippo Tortu chiude la sua semifinale al quarto posto.

20:17

200 metri, tocca a Tortu!

È il momento della terza semifinale: c'è Filippo Tortu in quinta corsia.

20:17

Molinarolo sbaglia il primo salto

Primo errore di Elisa Molinarolo, che sbaglia nella misura di 4.80.

20:14

Desalu quarto nella sua semifinale

Desalu chiude al quarto posto la sua semifinale nei 200 metri. L'azzurro è tra i ripescabili con il suo 20.37.

20:09

Desalu in pista per la semifinale

Seconda semifinale dei 200 metri: in settima corsia c'è Fausto Desalu.

20:05

200 metri, tra poco Desalu e Tortu

Stanno per iniziare le semifinali dei 200 metri: tra poco in pista Fausto Desalu e Filippo Tortu.

20:00

Andy Diaz è dodicesimo

Il secondo salto è buono per Andy Diaz, ma deve migliorarsi: con 16.79 è solo dodicesimo. Ancora di tanto sotto la soglia Dallavalle.

19:57

Sibilio: "Devo lavorare di più, il 100% non basta"

Queste le parole di Alessandro Sibilio: "Gara poco pulita, non ero lucido. Ero in ansia pensando di non avere la condizione che ho avuto a Roma. Mi devo rimproverare tutto. Queste sono occasioni che nella vita capitano una volta: è difficile da deglutire così. In questo momento ho la consapevolezza che bisogna lavorare di più. Non basta il 100%".

19:50

Bruni: "Testa alta, sono orgogliosa"

Roberta Bruni dopo l'eliminazione: "Sono arrivata con la voglia di fare la finale, ma sarei voluta uscire con un altro spirito e un'altra misura. Testa alta e si punta alla prossima. Sono orgogliosa di queste Olimpiadi, esco comunque contenta. Ma adesso si continua".

19:47

Sibilio eliminato dai 400 ostacoli

Solo sesto posto per Alessandro Sibilio, che viene dunque eliminato.

19:46

Sibilio in pista per i 400 ostacoli

Prima corsia per Alessandro Sibilio: sta per iniziare la seconda semifinale dei 400 ostacoli.

19:43

Molinarolo salta 4.70: è record personale

Percorso netto fin qui per Elisa Molinarolo: salta anche 4.70, superando il record personale, senza nessun errore.

19:38

400 ostacoli, tra poco Sibilio in pista

Stanno per iniziare le semifinali dei 400 ostacoli con l'azzurro Alessandro Sibilio che sarà nella seconda corsa.

19:36

Andy Diaz supera i limiti

Errore per Andy Diaz al primo salto, dove supera il limite della pedana. Ihemeje si ferma a 16.39.

19:33

Bruni eliminata dal salto con l'asta

Sbaglia ancora Bruni nel salto a 4.60: terzo errore ed eliminazione.

19:32

Furlani riceve il bronzo: "Voglio continuare a sognare"

Queste le parole di Mattia Furlani dopo la premiazione: “Prendere la medaglia è davvero bello, più di immaginarla dopo averla vinta. Scopro grazie a Tentoglou che sono il bronzo più lungo di sempre alle Olimpiadi. Ora cerco la stabilità, la stessa che rende il greco un vero campione. E con questa medaglia cambieranno un sacco di cose. Voglio continuare a sognare con tutti i compagni azzurri. Tifo per loro. Larissa, Lollo Simonelli, la staffetta, Gimbo. Lui ha sempre ha dimostrato di esserci quando le cose vanno male, Grazie a chi mi ha tifato, ci vediamo alla prossima con nuovi obiettivi”.

19:28

Delusione Simonelli: "Ho buttato la stagione così"

Queste le parole di Lorenzo Simonelli dopo l'eliminazione: "Mi dispiace, avevo obiettivi molto più importanti. Ho fatto degli errori che non mi spiego, non capisco come sia successo, non lo so. Mi rode, non mi passerà facilmente. Mi tocca aspettare quattro anni. Mi sentivo bene, sono partito forte, poi non lo so. Devo rivedere il video. Ho preso un ostacolo forse due, non è andata come doveva andare. Male male. Speravo nel tempo di ripescaggio ma niente. Ho buttato tutta la stagione così. Gara bellissima fino a metà, dispiace tanto per me e per tutti voi che ci credevate insieme a me".

19:20

Bruni sbaglia il secondo salto

Secondo errore a 4.60 per Bruni, con l'asta che si muove e poi cade rendendo nullo il salto.

19:18

Simonelli sbaglia nel finale

Gara iniziata benissimo da parte di Simonelli. Poi un errore nel finale gli ha fatto perdere tanto tempo, chiudendo così in 13.38 che non basta per accedere in finale. Tanta delusione in pista per il giovane azzurro.

19:15

Male Simonelli: niente finale

Il campione europeo chiude al quinto posto e dice addio ai sogni di andare in finale.

19:12

Simonelli in pista: ci siamo

Sta per iniziare la seconda semifinale dei 110 ostacoli, con l'azzurro e campione europeo Lorenzo Simonelli in 7ª corsia. Holloway ha vinto la prima semifinale in 12.98.

19:10

Furlani: "Grande emozione, ho saltato alla De Rossi"

"Tante emozioni, da ieri ho realizzato meglio cosa è successo ed è qualcosa di assurdo. Sono entrato sui social per rivedermi il video milioni di volte ed è sempre una grande emozione: è stato il momento più bello della mia vita, a oggi". Sono le parole di Mattia Furlani, festeggiato a Casa Italia dopo aver ricevuto il suo bronzo olimpico: "Dovevo per forza dormire, avevo il cervello a pezzi, altrimenti era impossibile alzarsi oggi. Tante emozioni ma sono felice perché sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Sono consapevole di quanti margini ho ancora, di miglioramento e di crescita biologica. Da qui ai 24 anni cambieranno tante cose con una crescita importantissima da sviluppare, si parla di futuro ma ora parliamo di presente. La Roma mi ha celebrato sui social? Sì, sì, ho fatto un salto alla De Rossi…”.

19:06

110 metri ostacoli, Simonelli in semifinale

Stanno per iniziare le semifinali dei 110 metri ostacoli: via alla prima, nella seconda c'è anche l'azzurro e campione europeo Lorenzo Simonelli.

19:04

Bruni sbaglia il secondo salto

Bruni sbaglia il secondo salto 4.60 toccando l'asta.

19:03

Finale asta femminile: Molinarolo supera subito anche i 4.60

Buono anche il secondo salto nella finale dell'asta femminile a Parigi 2024 per Elisa Molinarolo. Come fatto sui 4.40, l'azzurra ha superato al primo tentativo anche i 4.60 e tra poco proverà a imitarla anche l'altra italiana Sara Bruni.

18:59

Semifinali 200 metri: c'è Lyles tra gli avversari di Desalu

Fausto Desalu a caccia di un pass per la finale olimpica dei 200 metri a Parigi 2024. L'azzurro proverà a qualificarsi nella terza delle tre semifinali al via dalle ore 20:02 (avanzano i primi due di ciascuna batteria più i due atleti con i tempi migliori tra tutti gli esclusi). Ecco la griglia di partenza della semifinale dell'azzurro, che se la dovrà vedere anche con lo statunitense Noah Lyles già d'oro nei 100 metri (tra parentesi il numero di corsia):

2) Erik Erlandsson (Svezia)

3) Aaron Brown (Canada)

4) Makanakaishe Charamba (Zimbabwe)

5) Joshua Hartmann (Germania)

6) Noah Lyles (Usa)

7) Fausto Desalu (Italia)

8) Letsile Tebogo (Botswana)

9) Towa Uzawa (Giappone)

18:47

Semifinali 200 metri: chi sono gli avversari di Tortu

Filippo Tortu a caccia di un pass per la finale olimpica dei 200 metri a Parigi 2024. L'azzurro proverà a qualificarsi nella terza delle tre semifinali al via dalle ore 20:02 (avanzano i primi due di ciascuna batteria più i due atleti con i tempi migliori tra tutti gli esclusi). Ecco la griglia di partenza della semifinale dell'azzurro (con i numeri di corsia):

2) Udodi Chudi Onwuzurike (Nigeria)

3) Brendon Rodney (Canada)

4) Wayde Van Niekerk (Sud Africa)

5) Filippo Tortu (Italia)

6) Joseph Fahnbulleh (Liberia)

7) Tapiwanashe Makarawu (Zimbabwe)

8) Erriyon Knighton (Usa)

9) Renan Correa (Brasile)

18:37

Semifinali 110 ostacoli: chi sono gli avversari di Simonelli

Lorenzo Simonelli andrà tra poco (ore 19:05) a caccia di un pass per la finale olimpica nei 110 ostacoli di Parigi 2024. L'azzurro proverà a qualificarsi nella seconda delle tre semifinali (avanzano i primi due di ciascuna batteria più i due atleti con i tempi migliori tra tutti gli esclusi. Ecco la griglia di partenza della semifinale di Simonelli (con i numeri di corsia):

2) Freddie Crittenden (Usa)

3) Tade Ojora (Gran Bretagna)

4) Louis Francois Mendy (Senegal)

5) Jason Joseph (Svizzera)

6) Rasheed Broadbell (Giamaica)

7) Lorenzo Simonelli (Italia)

8) Sasha Zhoya (Francia)

9) Rafael Pereira (Brasile)

18:30

Finale asta femminile: supera subito i 4.40 anche Bruni

Buono anche per Sara Bruni il primo salto nella finale dell'asta femminile a Parigi 2024. Come l'altra azzurra Elisa Molinarolo anche lei ha superato i 4.40 al primo tentativo.

18:24

Finale asta femminile: Molinarolo supera i 4.40 al primo tentativo

Buono il primo salto di Elisa Molinarolo nella finale dell'asta femminile a Parigi 2024. L'azzurra ha superato i 4.40 al primo tentativo, tra poco tocca all'altra italiana Roberta Bruni.

18:17

Finale asta femminile: via alla gara con le azzurre Bruni e Molinarolo

Sono Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo le prime azzurre a scendere in pista nel programma serale di oggi allo Stade de France, impianto che ospita le gare olimpiche dell'atletica di Parigi 2024. Le due italiane sono impegnate nella finale dell'asta femminile appena iniziata.

18:15

Olimpiadi: dove vedere in tv e in streaming le gare di atletica

Le gare olimpiche di atletica a Parigi 2024, così come quelle delle altre discipline, sono trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Sono poi visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

