Jacobs staffetta 4x100 Olimpiadi batteria: quando, orario e dove vederlo in tv

PARIGI (FRANCIA) - Vigilia di passione per l'Italia della 4x100 maschile , che si prepara a scendere in pista per le batterie della staffetta veloce con la grande responsabilità di dover provare a difendere il titolo olimpico di Tokyo, aumentata se possibile dall'oro agli Europei del 2024 e dall'argento dei Mondiali 2023. Gli azzurri, insomma, non possono nasondersi, ma le condizioni di Marcell Jacobs , uscito acciaccato dalla finale dei 100, hanno consigliato al responsabile della velocità, Filippo Di Mulo , di attendere ancora prima di comunicare il quartetto ufficiale.

Quando si corre la semifinale della 4x100

Le batterie della staffetta 4x100 uomini prenderanno il via domani, giovedì 8 agosto, alle 11:35 del mattino. L’Italia è stata inserita nel primo slot e correrà in ottava corsia: turno di qualificazione che sarà già un bel banco di prova per gli azzurri, visti gli avversari 'da finale', come gli Stati Uniti di Noah Lyles, medaglia d'oro dei 100, la Gran Bretagna e il Sudafrica di Akani Simbine.

Dove vedere la semifinale dell'Italia

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Sono inoltre visibili su Eurosport e Sky e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.