Simonelli quasi in lacrime, la dura frase dopo l'errore nei 110 ostacoli: "Fuori da tutto, ora..."

L'amara frase di Simonelli dopo l'eliminazione dai 110 ostacoli

"Non me lo spiego, è tutto assurdo", ha detto Simonelli con il volto segnato dal rimpianto per quello che poteva essere e non è stato. "Si può sbagliare ma mai avrei pensato che l'errore sarebbe arrivato proprio qui alle Olimpiadi, ad un appuntamento che aspettavo da così tanto tempo e che accade una volta ogni quattro anni. Me la volevo giocare per vincere, non sono riuscito nemmeno ad arrivare in finale. Sono a pezzi, non so quando e se mi riprenderò", ha detto il giovane velocista azzurro che, rivedendo la gara al monitor, ha poi commentato così: "Tutto bene, poi quell'errore, cazz...". La frase che racchiude tutto arriva subito dopo: "Una stagione buttata via, rovinata per un piccolo errore". Non è vero, Lorenzo. Resta quella magnifica notte di Roma e quella straordinaria vittoria agli Europei. L'appuntamento con la storia è rimandato di quattro anni.