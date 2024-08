Staffetta 4x100 uomini: ecco chi correrà con Jacobs alle Olimpiadi

PARIGI (FRANCIA) - Dopo il quinto posto ottenuto nella finale dei 100 metri in cui ha difeso con onore l'oro di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista oggi (8 agosto) allo Stade de France nelle batterie della 4x100 , leader di una staffetta che deve a sua volta difendere il titolo olimpico conquistato in Giappone.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere aggiornato

Olimpiadi Parigi 2024: le staffette azzurre della 4x100, Jacobs c'è

Il via delle batterie maschili è in programma alle ore 11:35 ed è stata ufficializzata la composizione del quartetto azzurro: Melluzzo, Jacobs, Desalu, Tortu. Definita anche la composizione della 4x100 azzurra femminile che scenderà a sua volta in pista allo Stade de France nelle batterie (il via dalle ore 11:10): Dosso, Kaddari, Siragusa, De Masi.