Iapichino diretta salto in lungo Olimpiadi: segui la finale LIVE

PARIGI (Francia) - Per Larissa Iapichino è tempo di finale: alle Olimpiadi di Parigi l'azzurra va a caccia di una medaglia nella sfida di stasera, dopo il convincentissimo debutto in occasione delle qualificaioni, con un 6.87 al secondo tentativo, risultato la seconda misura alle spalle della statunitense Tara Davis-Woodhall.

19:35

Salto in lungo femminile: le qualificate per la finale con le misure

Tara Davis-Woodhall (USA) - 6.90 metri

Larissa Iapichino (Italia) - 6.87 metri

Malaika Mihambo (Germania) - 6.86 metri

Ese Brume (Nigeria) - 6.76 metri

Ruth Usoro (Nigeria) - 6.68 metri

Jasmine Moore (USA) - 6.66 metri

Prestina Oluchi Ochonogor (Nigeria) - 6.65 metri

Monae' Nichols (USA) - 6.64 metri

Alina Rotaru-Kottmann (Romania) - 6.63 metri

Ackelia Smith (Giamaica) - 6.59 metri

Marthe Koala (Burkina Faso) - 6.59 metri

Hilary Kpatcha (Francia) - 6.59 metri

19:25

Non ci sarà Ivana Spanovic in finale

Il dato emerso dalle qualifiche è stata l'eliminazione di Ivana Spanovic: la campionessa mondiale outdoor che in questa stagione è sembrata lontana dalla miglior versione di sé stessa, si è fermata a 6.51 metri, rimanendo fuori dalle migliori dodici.

19:15

Olimpiadi, Iapichino conquista la finale nel salto in lungo con 6.87 mt

La campionessa nazionale indoor di salto in lungo fa il suo esordio di Giochi Olimpici di Parigi 2024 conquistando la finale in programma stasera.

RIVIVI LE QUALIFICHE DI LARISSA IAPICHINO

19:05

Iapichino: Fin da piccola sognavo questo momento

Dopo le qualificazioni, Iapichino ha espresso la sua soddisfazione: “Mi sono piaciuta – ha dichiarato – e non sono stati salti perfetti. È la mia prima finale olimpica, la aspetto da tre anni. Ho ripensato a quando ero piccola, e sognavo di arrivare a un traguardo del genere, e alla diciottenne che nel 2021 era accasciata a terra dopo l’infortunio che mi ha impedito di esserci a Tokyo.”

18:55

Iapichino, chi sono le avversarie da temere?

Larissa Iapichino è arrivata in finale con la seconda misura delle qualifiche, in mezzo alle due grandi favorite della vigilia: la statunitense Tara Davis-Woodhall (Campionessa del Mondo indoor argento iridato all’aperto, 6.90 al secondo tentativo dopo un iniziale 6.64) e la tedesca Malaika Mihambo (oro a Tokyo 2020 e Campionessa d’Europa, 6.86 dopo due nulli iniziali e staccando ad addirittura 31 cm di distanza nella salto valido). La finale sarà una sfida appassionante, con Tara Davis-Woodhall e Malaika Mihambo che partono quindi come le principali avversarie di Larissa per un posto sul podio. La statunitense, con un primato stagionale di 7,18 metri, è tra le favorite.

18:45

Iapichino, qualificazione immediata

Larissa Iapichino ha mostrato tutto il suo talento già nel turno di qualificazione, dove ha saltato 6,87 metri al secondo tentativo, superando ampiamente il limite fissato a 6,75 metri. Questo risultato le ha garantito l'accesso diretto alla finale di oggi.

Parigi, Francia