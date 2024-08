Lyles piegato dal Covid: "Olimpiadi finite". Niente staffetta 4x100 con Jacobs

PARIGI - Mentre continuava la polemica su quanto successo nella sua gara dei 200 metri, Noah Lyles ha annunciato la fine delle sue Olimpiadi . L'atleta americano, medaglia d'oro nei 100 metri , aveva fatto discutere per la sua decisione di correre i 200 con il Covid , chiudendo comunque con il bronzo ma anche con i soccorsi in pista .

Lyles, il lungo messaggio sui social

Sui social era scoppiata la polemica, sulla sua decisione rischiosa di correre nonostante la malattia, mettendo a rischio sè stesso e gli altri. Ora, a sorpresa, è arrivato un suo lungo messaggio: "Per prima cosa voglio ringraziare Dio per avermi aiutato a superare tutte queste Olimpiadi! Poi voglio congratularmi con tutti gli altri per un'incredibile finale olimpica dei 200 metri. Infine voglio ringraziare tutti per i messaggi di supporto. Questa è la fine delle mie Olimpiadi. Non certo ciò che sognavo, ma mi rimane comunque tanta gioia nel cuore. Spero che lo spettacolo sia piaciuto a tutti. Che tu mi abbia tifato oppure odiato, mi hai comunque guardato vero? Alla prossima. Con affetto, l'uomo più veloce del mondo per i prossimi 4 anni!".

Lyles salta la 4x100 con Jacobs

L'annuncio di Noah Lyles interessa anche all'Italia. Significa infatti che gli Stati Uniti non avranno la medaglia d'oro per la finale dei 4x100, dove sarà protagonista Marcell Jacobs.