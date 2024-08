Tamberi come sta: le parole prima della finale di salto in alto

PARIGI - L’appuntamento per la storia ha un giorno e un orario: sabato 10 agosto alle ore 19, Stade de France. Gianmarco Tamberi salterà più in alto possibile provando a prendere una medaglia sofferta e storica. L’infortunio muscolare, i pochi allenamenti in vista di Parigi, poi i calcoli renali e la febbre. Una qualificazione riuscita, adesso il tutto per tutto per la finale: “Ci siamo! Domani ore 19.00, la gara della mia vita. Tutto per un giorno... Tutto per questo momento.... Ho il fuoco dentro e non vedo l'ora domani di esplodere”.