Come sta Tamberi diretta, finale a rischio per colica renale: le reazioni LIVE

PARIGI - La sfortuna sulle spalle di Gianmarco Tamberi. É rimasta lì, attaccata, dando segni di apparente fuga. E invece no: nuova colica nella notte per il campione dell’atletica azzurra a poche ore dalla finale del salto in alto. L’infortunio muscolare di un mese fa, la febbre e i calcoli alla vigilia della partenza per Parigi, una qualificazione sofferta, ma riuscita. Ora un nuovo colpo duro da digerire. Tutti gli aggiornamenti.