Tamberi, la risposta di fuoco della moglie contro gli haters

Non è stata un'Olimpiade fortunata per Gianmarco Tamberi. Prima la fede nuziale persa nella Senna durante la cerimonia di presentazione, poi le coliche renali che lo hanno fermato durante la preparazione della finale, che si è conclusa con un nulla di fatto.

Tamberi, il post della moglie sui social

Chiara Bontempi, moglie dell'atleta azzurro, ha risposto alle critiche degli haters con un post sui social. In una storia su Instagram ha pubblicato un video degli allenamenti del marito, accompagnandolo con questo messaggio: "In questi giorni ho letto veramente la qualunque...ho preferito restare in silenzio e continuare a farlo. Ci sono tante persone cattive, ignoranti, mediocri e frustrate...Ma ci sono anche tante bellissime persone. Buone, educate e soprattutto rispettose. Diamo voce a questa parte di mondo... a quella che vale".