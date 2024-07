Olimpiadi, LeBron James sarà il portabandiera Usa: "Un onore incredibile"

Olimpiadi, LeBron James: "Che onore rappresentare gli Stati Uniti"

"È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo", commenta un emozionato LeBron. "Per un ragazzo di Akron come me questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale, ma per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per tutte le persone in tutto il paese con grandi sogni. Lo sport - prosegue il quattro volte campione Nba - ha il potere di unire, e io sono orgoglioso di far parte in questo modo di un momento così importante". Domani, martedì 23 luglio, l'Usopc annuncerà il nome dell'altro portabandiera che sfilerà venerdì 26: sarà una donna.