Francia-Usa diretta basket finale Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI (Francia) - Si assegna l'oro del basket maschile alle Olimpiadi di Parigi : la finale vedrà gli Stati Uniti affrontare la Francia , in una sfida che si preannuncia avvincente. Gli USA, reduci da una spettacolare rimonta contro la Serbia in semifinale, puntano al loro quinto oro olimpico consecutivo, guidati da superstar NBA come LeBron James e Stephen Curry . La Francia , invece, cerca la rivincita dopo la sconfitta subita nella finale di Tokyo 2020. Sul parquet della Bercy Arena, si confronteranno due filosofie di gioco: il talento individuale americano contro il gioco di squadra e la difesa fisica francese, con Wembanyama pronto a sfidare i campioni NBA. La partita, con palla a due alle 21.30, potrebbe riscrivere la storia olimpica.

21:35

Francia-Usa 3-2

Schiaccia subito LeBron, la Francia replica con Wembanyama, 3-2.

21:32

Francia-Usa: i quintetti

Usa: Steph Curry, LeBron James, Devin Booker, Kevin Durant, Joel Embiid.

Francia: Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele, Nic Batum, Isaia Cordinier, Frank Ntilikina

21:29

Ci siamo: è il momento degli inni nazionali

Sta per iniziare la finale olimpica del basket tra Francia e Usa: è il momento degli inni nazionali.

21:25

La terna arbitrale

Questa la terna arbitrale: Antonio Conde (Spagna), Julio Anaya (Panama), Wojciech Liszka (Polonia)

21:20

Francia-Usa è la rivincita di Tokyo

La finale è un remake della sfida di Tokyo 2020, dove gli Usa vinsero contro la Francia 87-82. Gli Stati Uniti mirano al loro quinto oro olimpico consecutivo, mentre la Francia cercherà di conquistare il suo primo oro dopo aver ottenuto tre argenti in passato. Comunque vada a finire stasera, sarà la ventesima medaglia per il basket statunitense alle Olimpiadi: la finale di stasera deciderà di quale metallo. Per 16 volte fin qui gli Usa si sono aggiudicati l'oro, una l'argento

21:10

Stati Uniti, semifinale col brivido contro la Serbia

Il match tra Stati Uniti e Serbia nella semifinale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato uno dei più emozionanti e rischiosi per il "Dream Team" statunitense. Nonostante un vantaggio di 13 punti per la Serbia alla fine del terzo quarto (76-63, mai serbi sono stati anche +17), gli Usa sono riusciti a ribaltare la situazione con una rimonta straordinaria, vincendo 95-91. Cruciali per la vittoria sono stati i contropiedi di LeBron James e Stephen Curry, che ha segnato il canestro decisivo con una tripla a 2'21" dalla fine.

21:00

Bronzo alla Serbia

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 la Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo del torneo di basket maschile. Nella finale per il terzo e quarto posto i serbi hanno battuto la Germania 93-83. I tedeschi campioni del mondo cadono, sotto i colpi di Jokic e Milic (19 punti per entrambi). Tra i tedeschi, i migliori sono i fratelli Wagner, Franz (18 punti) e Moritz (16 punti).

20:45

Il cammino della Francia

La Francia, invece, arriva alla finale dopo un percorso altalenante, ma con vittorie decisive contro il Canada e la Germania. La squadra di casa ha visto emergere nuove stelle come Victor Wembanyama, mentre veterani come Rudy Gobert e Evan Fournier hanno avuto un ruolo più ridotto. Il caso più controverso riguarda Joel Embiid, giocatore con passaporto francese-americano, che ha scelto di giocare per gli USA. Questa decisione ha scatenato polemiche in Francia, dove Embiid è stato pesantemente fischiato dai tifosi francesi durante tutto il torneo.

20:30

Il cammino degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la finale superando la Serbia in semifinale con una rimonta incredibile, vincendo 95-91 nonostante un terzo quarto difficile. La squadra americana, con stelle NBA come LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, ha mostrato la sua forza, ma anche qualche vulnerabilità. Durant, inizialmente fuori dal quintetto a causa di problemi fisici, è pronto a rientrare come titolare per questa finale storica, cercando di conquistare il suo quarto oro olimpico.

Parigi, Francia