Beach volley, Cottafava e Nicolai eliminati dalle Olimpiadi: rivivi la diretta

PARIGI - Cottafava e Nicolai non riescono ad allungare l'Olimpiade dell'Italia del beach volley : anche l'ultima coppia azzurra rimasta in corsa viene eliminata, ai quarti volano gli americani Partain/Benesh . Il duo italiano esce sconfitto in due set (21-17, 21-18), salutando Parigi 2024. Rivivi la diretta.

18:25

Nicolai all'ultima Olimpiade?

Era la quarta Olimpiade per Nicolai, forse la sua ultima. Per Samuele Cottafava questi Giochi hanno rappresentato l'esordio assoluto.

17:55

Cottafava in giornata no, Nicolai non mura

Non è stata la miglior partita dei due azzurri. Cottafava non è sembrato in giornata, troppi errori di scelta e tecnici, soprattutto al servizio e in attacco. Molto meglio Nicolai che però non è riuscito a incidere con il suo fondamentale principale, il muro. Partain e Benesh passano con merito.

17:43

+++ ITALIA ELIMINATA, USA VINCONO IL SECONDO SET 21-18 +++

Sulla battuta fuori di Cottafava finisce l'Olimpiade della coppia italiana: vincono gli Usa 21-18.

17:40

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 18-20

Super Paolo Nicolai! Prima la diagonale in campo, poi il muro: annulliamo due match point.

17:35

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 11-16

Cottafava sbaglia la palla sulla linea a tutto braccio e poi subisce l'ace.

17:32

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 10-11

Shot line perfetto di Partain che scavalca Nicolai a muro, nulla può Cottafava in tuffo: cambio campo sul 10-11.

17:28

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 7-7

Si gira con il risultato in equilibrio. Un po' in ombra la qualità di Cottafava, Nicolai invece molto bene.

17:25

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 4-3

Italia in vantaggio in questo avvio di secondo set: che diagonale stretta di Nicolai, spaventosa!

17:22

+++ COTTAFAVA/NICOLAI PERDONO IL PRIMO SET 21-17 +++

Dopo una parallela potentissima di Nicolai, che lascia il buco sulla sabbia, la coppia americana non dà margine di rimonta e chiude il set 21-17.

17:17

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 12-16

Cambio di campo sul 12-16 dopo il contrasto a muro perso da Nicolai e la ricostruzione vincente degli statunitensi.

17:15

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 11-15

Diamo spettacolo anche noi dopo gli attacchi di seconda degli americani: finta di Nicolai che poi alza in sopensione per Cottafava, che con delicatezza mette giù dietro al muro.

17:12

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 8-13

La coppia Usa aumenta la distanza, l'Italia non riesce a trovare le contromisure aeree: muro ancora inefficace.

17:08

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 6-8

Si va al cambio di campo sull'8-6 per gli americani. Bel punto di Nicolai dopo l'ace subito.

17:05

Cottafava/Nicolai-Partain/Benesh 3-4

Sotto la Tour Eiffel è iniziata la sfida, ancora in pieno equilibrio.

17:00

Cottafava/Nicolai sfidano gli Usa

Ci siamo, Nicolai/Cottafava vanno a caccia dei quarti alle Olimpiadi: la sfida è in programma alle 17.

Parigi