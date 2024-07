Olimpiadi 2024, Shomurodov in gol. Roma interessata

A Parigi , ha preso il via il torneo di calcio maschile che mette in palio tre prestigiose medaglie olimpiche. All'esordio in queste Olimpiadi , che inizieranno ufficialmente il 26 luglio per tutti gli sport, la Spagna ha battuto soffrendo l' Uzbekistan di Shomurodov . Roma spettatrice interessata.

Parigi 2024: la Spagna batte l'Uzbekistan nonostante Shomurodov

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Spagna, che supera l'Uzbekistan non senza qualche difficoltà. Al gol di Pubill risponde il romanista Eldor Shomurodov, freddissimo dal dischetto, ma al 62' è Gomez a regalare tre punti importantissimi alle Furie Rosse, siglando il definitivo 2-1. Lo stesso Gomez, poco prima, aveva fallito un penalty sul parziale di 1-1. Per la Roma di Daniele De Rossi, la rete di Shomurodov assume un valore non indifferente in chiave mercato: i giallorossi, infatti, sperano di cedere l'uzbeko in questa sessione estiva. Le Olimpiadi, in tal senso, possono rappresentare una vetrina importante.