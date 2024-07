Assurdo in Argentina-Marocco: l'arbitro fischia la fine ma dimentica il Var in corso

Parigi 2024, "giallo" nel finale di Spagna-Marocco: cosa è successo

Confusione totale a Saint-Étienne, dove è andata in scena la sfida tra Argentina e Marocco. Una partita che sembra non finire mai, considerando quanto successo nel finale. All'alba dell'intervallo e all'inizio della ripresa, si scatena il talento marocchino Soufiane Rahimi, autore di un'incredibile doppietta. Poi, la reazione dell'Albiceleste, con il gol di Giuliano Simeone al 68' e il pareggio di Medina al 15° minuto di recupero. 2-2 e triplice fischio del direttore di gara, che manda tutti negli spogliatoi. L'incontro, però, non è non è ufficialmente finito, ma solo sospeso, perché gli arbitri del VAR devono ancora verificare un eventuale fuorigioco dei giocatori argentini sull'azione del gol del 2-2. Secondo quanto riporta L'Èquipe, per motivi di sicurezza, lo stadio Geoffroy-Guichard è stato evacuato, complice l'alta tensione in tribuna. Il gol di Medina, intanto, non è stato convalidato, con una manciata di minuti da giocare per chiudere la contesa. Dunque, si è ripartiti dal 2-1 per il Marocco.