Longo Borghini diretta Olimpiadi 2024: segui la ciclismo crono individuale. Poi Ganna LIVE

PARIGI (Francia) - Tutto pronto a Parigi per l'entrata in scena del grande ciclismo: oggi sono in programma la cronometro femminile e quella maschile, che copriranno lo stesso percorso con partenza dall'Esplanade des Invalides e arrivo a Pont Alexandre III. Si parte con le donne, alle ore 14.30, con la nostra Elisa Longo Borghini (vincitrice del giro d'Italia Women) che dovrà vedersela con la favorita numero uno per l'oro, l'americana Chloe Dygert. A seguire (16.32 circa) la prova maschile dove, in chiave medaglia, l'Italia si gioca la carta Ganna, che battaglierà con gli altri favoriti, il britannico Tarling e il belga Evenpoel. Da tenere d'occhio anche l'altro azzurro in gara, Alberto Bettiol.