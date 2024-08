Sorrisi, bici e chitarra: chi sono Chiara Consonni e Vittoria Guazzini

Per far capire quanto, persino per loro stesse, fosse inaspettato l'oro di oggi basti leggere queste dichiarazioni di Chiara Consonni, arrivata quarta nell'inseguimento a squadre: "Eravamo il quartetto dei sogni - ha detto in lacrime - e ci abbiamo provato". C'era, però, la medaglia del fratello Simone a rendere tutto più bello: "Beh, c'è ancora la sua Madison. Noi siamo tre (riferimento alle compagne che dovevano essere scelte per la Madison, ndr), vedremo cosa succederà". Praticamente Chiara non immaginava proprio di prendere una medaglia, soprattutto d'oro.

Chiara Consonni, tutto su di lei

Venticinque anni, nata a Ponte San Piero (Bergamo), ha vinto alcune tappe del Giro d'Italia, il Mondiale 2022 nell'inseguimento a squadre e sei titoli europei Under 23. Legatissima alla compagna Vittoria Guazzini, subito dopo il trionfo olimpico ha detto: "Non ho parole, devo ringraziare Vittoria, lei è riuscita a colmare qualcosina che non avevo io. Non potevo chiedere di meglio". Vittoria, dal canto suo, ha replicato: "Non datele retta, non è così". Chiara è legatissima alla famiglia e in particolare al fratello che si è sposato lo scorso anno: al termine delle nozze è volata in Madagascar per dimenticare le scorie di una stagione complicata e ora si è presa la soddisfazione più grande.

Chi è Vittoria Guazzini

Ventitrè anni, toscana di Poggio a Caiano, ha portato a casa praticamente tutto a livello individuale giovanile. Fidanzata con il collega Lorenzo Milesi, viene da un anno complicato per colpa di una brutta caduta: "A momenti ho sofferto e ho anche pianto, come al termine della cronometro mondiale conclusa lontana dalle prime posizioni". Appassionata di chitarra, oggi dice che ha poco tempo per suonarla. Ma per un oro olimpico chissà...