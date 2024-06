Vanessa Ferrari dice addio alle Olimpiadi: il post con il cuore spezzato

ROMA - Vanessa Ferrari non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi : l'atleta azzurra ha annunciato il forfait in vista dei Giochi in Francia con un post sul proprio profilo social, rivelando di aver pagato a carissimo prezzo un infortunio muscolare .

Parigi 2024, Vanessa Ferrari annuncia il forfait: "Il fisico non ha retto"

La ginnasta azzurra, campionessa del mondo nel 2006 e medaglia d'argento a Tokyo 2020, ha postato un video su Instagram, con tanto di cuore spezzato, spiegando le motivazioni che le impediranno di partecipare alla sua quinta Olimpiade in carriera: "Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri in palestra durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Mancando un mese alle Olimpiadi - spiega Vanessa - non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da dicembre che sto combattendo contro vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il fisico non ha retto".

Parigi 2024, Vanessa Ferrari: "Devo metabolizzare la delusione"

"Ho intrapreso questo percorso - prosegue la ginnasta azzurra - con la voglia di voler lottare fino in fondo. Ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esisto, fa parte del gioco. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale". La 33enne di Orzinuovi poi aggiunge: "Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno ricevuto è stato fondamentale".

Vanessa Ferrari salta Parigi 2024: quanti messaggi d'incoraggiamento!

Tra i tanti commenti di incoraggiamento per Vanessa Ferrari spicca quello dell'ex ginnasta Elisa Meneghini: "Con te sempre, sei una guerriera e l'hai sempre dimostrato". Le fa eco l'astista Elisa Molinarolo: "Rimani IL simbolo della ginnastica italiana! Sei sempre stata ispirazione pura! Forza Vany". La cantante Francesca Michielin ha ripostato la storia di Vanessa, omaggiandola così: "Vanessa resti la regina della ginnastica italiana e non solo. Non posso capire quello che provi ma è così triste e ingiusto tutto questo".