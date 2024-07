Fuma e beve alcol: il Giappone esclude dalle Olimpiadi la capitana della ginnastica

TOKYO (GIAPPONE) - Scoppia un caso in Giappone a pochi giorni dalle Olimpiadi di Parigi 2024, al via il 26 luglio. Un evento a cui non prenderà parte Shoko Miyata, 19enne capitana della squadra nipponica di ginnastica artistica per i Giochi, esclusa dopo essere stata vista fumare in un luogo privato a Tokyo tra fine giugno e inizio luglio e bere alcolici nel centro di formazione nazionale.