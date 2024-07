Tutte le gare di Simone Biles: giorni, date e orari della ginnastica artistica

PARIGI (Francia) - Tutti pazzi per Simone Biles . La ginnasta statunitense continua a sorprendere tutti con prestazioni stupefacenti : le sue performance hanno richiamato alla Bercy Arena tantissimi personaggi famosi: da Lady Gaga a Tom Cuise, da Anna Wintour ad Ariana Grande, tutti hanno voluto vedere dal vivo quello che a tutti gli effetti si candida per essere ancora una volta la miglior atleta dell’attutale edizione delle Olimpiadi .

Simone Biles, tutti gli appuntamenti

L’atleta statunitense sarà impegnata oggi (18.15) nella Finale di squadra femminile. E successivamente torneo in pedana giovedì 1 agosto (18.15) per la finale dell’all-around femminile. Successivamente la ginnasta americana sarà protagonista nella finale del volteggio femminile in programma sabato 3 agosto (16.20) nella finale delle parallele che andrà in scena domenica 4 agosto (15.40) e nel terzo evento con la finale della Trave femminile (12.38) e dell’Corpo libero (14.23) che chiuderà il programma della ginnastica artistica femminile nella gionata di lunedì 5 agosto.