Chi è Alice D'Amato, quella promessa fatta al papà e l'oro all'Olimpiade

Alice D'Amato e la promessa fatta al papà

La neo campionessa olimpica, nata a Genova, 21 anni, ha iniziato con la ginnastica acrobatica. Poi si trasferisce a Brescia e tutto cambia: inizia a 12 anni a gareggiare in Italia poi sale di livello dagli International Gymnix a Montreal del 2017, agli Europei di Glasgow del 2018 dove vince l'oro nella competizione a squadre, fino all'ingresso nelle Fiamme oro e i Mondiali di Stoccarda del 2019. Questa non è la sua prima olimpiade: a Tokyo si è classificata quarta nella finale a squadre e quel podio mancato non lo ha mai digerito. “Ma - disse insieme alla sorella Asia - ci rifaremo a Parigi”. La gemella non ce l’ha fatta per colpa di un infortunio, Asia allora ha vinto due volte: per se stessa e per lei. E per il loro papà, scomparso nel 2022. Era il loro primo fan, oggi sarà sicuramente al settimo cielo. Felice e brillante come l’oro che la figlia si è messa al collo.