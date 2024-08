Brasile in pedana con una ginnasta infortunata: le lacrime e il motivo

PARIGI - Scena surreale alle Olimpiadi di Parigi , durante le qualificazioni del concorso generale a squadre della ginnastica . Il Brasile, infatti, è stato costretto a schierare una ginnasta infortunata che al termine della prova è scoppiata in lacrime .

Brasile con una ginnasta infortunata: il motivo

La colpa di quanto accaduto è del regolamento della prova a squadre, che non prevede la sostituzione di una ginnasta anche se infortunata. Il Brasile, dunque, è stato costretto a scendere in pedana con una delle atlete infortunate, che non ha eseguito nessuna difficoltà, con movimenti che evidenziavano chiaramente il suo problema alla gamba. Al termine dell'esercizio la ginnasta è scoppiata il lacrime, venendo abbracciata dalle sue compagne e poi accompagnata con fatica fuori dalla pedana. Il Brasile dice addio alla finale e regala una delle scene più tristi di questa Olimpiade a causa di un regolamento senza senso.