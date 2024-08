Chi è Claudia Mancinelli, l’allenatrice di Sofia Raffaeli e perché fa impazzire i social

PARIGI (Francia) - I successi non arrivano per caso, e quello della ginnasta italiana Sofia Raffaeli ha un nome e un cognome: Claudia Mancinelli . La ginnasta ha scelto da poco più di un anno di affidarsi agli allenamenti del tecnico di Fabriano.

Claudia Mancinelli, il reclamo decisivo

Claudia Mancinelli dallo scorso settembre è la nuova allenatrice di Sofia Raffaeli. Durante la finale della gara individuale dell’all-around, il tecnico ha avuto la prontezza di inoltrare un reclamo verso la giuria, presentandosi al tavolo dei giudici ed evidenziando una loro valutazione errata. La Mancinelli ha costretto i giudici a una revisione del punteggio della ginnasta italiana che grazie ai pochi decimali ottenuti ha avuto modo di staccare definitivamente l’avversaria che la stava insidiando al quarto posto. La sua reazione è diventata in poco tempo virale, tanto da regalarle per un giorno il titolo di regina dei social.

Chi è Claudia Mancinelli

Claudia Mancinelli ha un passato come ginnasta e come attrice. Pochi conoscono la carriera cinematografica del tecnico di Sofia Raffaeli che nel breve percorso davanti alla macchina da presa. Al cinema ha girato diverse pellicole tra cui “Cenere”, “Fratelli Unici” ed “Emmanuel” in cui le è stato affidato il ruolo di protagonista. Ha avuto modo di recitare anche in Serie Tv di successo come “Un posto al sole”, “Che Dio c’aiuti” e “Non smettere di sognare” ed è apparsa in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena.