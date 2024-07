La federazione judo attacca l’Italia: “Accuse infondate, alle Olimpiadi i migliori arbitri”

PARIGI (FRANCIA) - "Più che una gara questa Olimpiade di judo è diventata una lotteria dove, a vincere, non è il più bravo bensì il più furbo ed il più fortunato". È il durissimo comunicato apparso ieri, lunedì 29 luglio, sul sito ufficiale della Fijlkam (la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), in merito alla contestata eliminazione del judoka azzurro Manuel Lombardo nei quarti di finale della categoria 73kg alle Olimpiadi di Parigi. Un ko maturato tre le polemiche, complice soprattutto una penalizzazione fortemente discussa, così come era accaduto poche ore prima all'azzurra Odette Giuffrida. All'affondo della Fijlkam ha replicato senza mezzi termini la federazione internazionale di judo.