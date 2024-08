Alice Bellandi e la dedica con bacio alla fidanzata che emoziona tutti

Ha ragione Alice Bellandi: chi baciare dopo un oro olimpico? L'amore di una vita. Niente di più, niente di meno. Risponde così la neo campionessa olimpica a chi le chiede del bacio alla compagna Jasmine subito dopo la vittoria contro l'israeliana Lanir, campionessa del mondo nel 2023: "Questo è un oro pieno di amore. Mi spiace che questo bacio venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente, come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l'amicizia è amore, i partner sono amore. Questo è un sogno che inseguivo da tempo". Fine dei discorsi e dei commenti per una dedica semplice ma che ha emozionato tutti.