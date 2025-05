Parlati, forza d’oro: "Io, tra set e judo"

“Yes I know my way”, cantava Lello in macchina con i compagni e il suo maestro in una scena di L’oro di Scampia. «Conosco la mia strada» vale pure per Christian, e non è (ancora) il grande schermo. A un certo punto la vita l’ha messo davanti a un bivio: il judo o il cinema? «Facile, il judo. E non mi sono mai pentito». Christian (Lello) Parlati non aveva dubbi prima, figuriamoci adesso con un’altra