Olimpiadi, per Paltrinieri e gli altri niente Senna: "Meglio evitare..."

PARIGI - ‘’Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara”. Il coordinatore tecnico della nazionale di nuoto, Stefano Rubaudo, parla così della Senna in vista della 10 chilometri. L’organizzazione ha dato l’ok per provare il campo gara tra pont Alexandre III e pont de l’Alma, ma l’Italia ha detto no.