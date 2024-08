Olimpiadi, Senna sporca. "Ho visto cose marroni", cosa ha dovuto bere la nuotatrice ungherese

Alle Olimpiadi di Parigi occhi ancora puntati sull'inquinamento della Senna. La nuotatrice ungherese Bettina Fábián ha ingoiato dell'acqua dopo aver partecipato alla 10 km di nuoto di fondo vinta dall'olandese Sharonvan Rouwendaal (medaglia di bronzo all'italiana Ginevra Taddeucci). "Non c'era nessun animale ma ho visto delle cose marroni. Spero che non sia quello che penso ma solo delle piante marce - ha detto la 19enne che prima di arrivare in Francia si è allenata due volte nel Danubio - Ho ingoiato molta acqua, ho tamponato la gola con un po' di alcol".