Nuoto artistico, le parole di fuoco di Minisini sull'Italia ottava alle Olimpiadi

PARIGI (FRANCIA) - Parole di fuoco da parte di Giorgio Minisini dopo l'ottavo posto con cui l'Italia ha chiuso le Olimpiadi di nuoto artistico a Parigi 2024 in un'edizione in cui l'azzurro più volte iridato è stato lasciato a casa nonostante ci fosse, da questa edizione dei Giochi, la possibilità di schierare un uomo (nessun team lo ha però fatto).

Olimpiadi, le parole di fuoco di Minisini a Parigi 2024

"La gara di ieri mi ha distrutto - ha scritto Minisini, che ha di recente annunciato il suo ritiro, riferendosi alla prova olimpica dell'Italia -. Abbiamo iniziato questo percorso con un sogno, e vedere come quel sogno è stato ridotto da chi doveva aiutarci a raggiungerlo è semplicemente terribile. In ogni caso, le ragazze hanno fatto il miracolo anche stavolta". Un'aspra critica che sembrerebbe rivolta ai tecnici, che non avrebbero permesso alle ragazze di arrivare a podio a causa degli esercizi costruiti, poco redditizzi in termini di punteggio rispetto a quelli delle altre nazionali.