Retroscena Ceccon, la battuta sul pranzo con Mattarella è esilarante

PARIGI (Francia) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è giunto a Parigi per l'apertura ufficiale delle Olimpiadi, in programma domani. Mattarella ha raggiunto il Villaggio Olimpico per incontrare le atlete e gli atleti dell'Italia, accolto dal Presidente del Coni Giovanni Malagò . Successivamente il Capo dello Stato ha pranzato alla mensa del Villaggio Olimpico insieme agli atleti azzurri, chiacchierando con i nostri portacolori. Al suo arrivo, Mattarella è stato protagonista di un siparietto con Thomas Ceccon , uomo di punta del nuoto italiano.

La rivelazione di Ceccon

Lo stesso Ceccon, in zona mista, ha rivelato il retroscena ai giornalisti: "Il pranzo con Mattarella? Bello, non l’avevo mai visto dal vivo, ha parlato con tutti noi, poi io ero seduto proprio lì vicino (Ceccon era quasi di fronte al Presidente della Repubblica, n.d.r.). Questa cosa devo raccontarla bene: quando è arrivato, si è preoccupato per noi, chiedendoci se avevamo dovuto aspettare. Tutti ovviamente hanno risposto di no, ma io gli ho detto che era un'oretta che stavamo lì, ma è stata una battuta e niente di più".