Martinenghi diretta nuoto Olimpiadi: segui finale e gare a Parigi LIVE

PARIGI (Francia) - Tutto pronto per l'Italia del nuoto: alle 20.30 il via alle sessioni di semifinali e finali, con fari puntati sui 100 rana con l'azzurro Martinenghi. Nelle batterie di oggi, intanto, Alberto Razzetti ha conquistato la finale dei 400 misti con il sesto tempo totale e potrebbe inserirsi nella lotta per il podio. Bene anche Benedetta Pilato, che ha ottenuto il pass per la semifinale dei 100 metri, superando la prestazione di Tokyo, dove si fermò proprio alle batterie. Se l'è presa comoda, ma era prevedibile dopo le fatiche della 4x100 di ieri (con annesso bronzo) Thomas Ceccon che si è guadagnato l'accesso alla semifinale con il dodicesimo tempo. Semifinali conquistate anche per Angiolini, Megli e Ragaini, mentre non ce l'ha fatta Lamberti nei 100 dorso.

21:51

Ecco Martinenghi! Tra poco al via la finale dei 100 rana

L'attesa sta per terminare: a breve partirà la finale dei 100 rana. Tutti gli occhi sull'azzurro Nicolò Martinenghi.

21:49

La seconda semifinale dei 100 dorso al cinese Xu

Primo tempo di accesso in finale per il cinese Xu, che stravince la seconda semifinale: 52''02.

21:42

Ceccon vince la semifinale: è in finale olimpica!

Thomas Ceccon con una splendida prova vince la semifinale dei 100 dorso con 52''58 e si qualifica alla finale di domani: l'azzurro stupisce tutti con una meravigliosa vasca di ritorno.

21:40

Partiti! Al via la semifinale dei 100 dorso

Inizia la semifinale di Thomas Ceccon.

21:37

Ceccon, sale l'attesa per la semifinale dei 100 dorso

In arrivo un altro grande appuntamento, la semifinale dei 100 dorso: fari puntati su Thomas Ceccon, che gareggerà in corsia 7.

21:29

100 rana donne: Pilato in finale, eliminata Angiolini

Dopo la seconda semifinale dei 100 rana donne, Benedetta Pilato si qualifica per la finale con il settimo tempo, out invece di un soffio Lisa Angiolini, con il nono tempo.

21:25

Al via la seconda finale dei 100 rana donne

Tutto pronto per la seconda semifinale dei 100 rana donne, nessuna azzurra in vasca.

21:22

100 rana donne: Pilato terza, Angiolini quarta

Vince la semifinale la cinese Tang (1'05''83), le azzurre si posizionano terza (Pilato 1'06''12) e quarta (Angiolini, 1ì06''39)

21:15

100 rana donne: Pilato e Angiolini nella semifinale

Tutto pronto per la semifinale dei 100 rana donne. ci sono le azzurre Pilato (corsia 3) e Lisa Angiolini (corsia 6).

21:03

Anche Ragaini out dalla finale dei 100 stile libero: è settimo

Dopo Megli, anche Ragaini non riesce a trovare un tempo valido per qualificarsi alla finale che, quindi, non avrà nuotatori azzurri nelle corsie. L'italiano chiude settimo con 1'47''08, vince il rumeno Popovici con 1'44''53.

21:00

Ragaini nella seconda semifinale dei 100 stile libero uomini

Al via la seconda semifinale dei 100 stile libero uomini: in corsia 8 l'azzurro Ragaini.

20:58

Settimo posto per Megli: out dalla finale

Niente da fare per Filippo Megli: il tempo di 1'46''87 vale il settimo posto, Vince la semifinale lo statunitense Hobson, 1'45''48.

20:55

Razzetti: "Delfino e dorso non mi sono entrati bene"

"L'atmosfera era molto bella, ero gasato, forse sono partito un po' troppo piano, ho voluto gestire tropo. Delfino e dorso non mi sono entrati bene come stamattina e quindi ho dovuto recuperare dopo, ho visto che alla fine eravamo tutti lì, ma mi è mancato quello che di solito ho, lo sprint finale, sentivo le gambe stanche. Un quinto posto è sempre un buon risultato, sono andato vicino a centrare quello che era il mio obiettivo, cioè migliorare il mio tempo ma non ci sono riuscito". Così Razzetti a RaiSport dopo la finale dei 400 misti.

20:51

Semifinale dei 200 stile libero uomini: c'è Megli

Nella semifinale dei 200 stile libero uomini c'è Filippo Megli: corsia 8 per lui.

20:50

Sorpresa nei 100 farfalla: Torri Huske riesce a superare Gretchen Walsh

A sorpresa la statunitense Torri Huske con 55''59 batte in rimonta la primatista mondiale e connazionale Gretchen Walsh. Bronzo per la cinese Yufei Zhang.

20:44

Ora la finale dei 100 farfalla donne

Non ci sono azzurre nella prossima finale: i 100 farfalla.

20:42

Quinto posto per Razzetti

Gara di alto livello per Razzetti, soprattutto nella seconda metà (con un notevole stile libero finale) dopo una partenza più contratta: 4'09''38 per lui. A vincere, anzi stravincere è Leon Marchand: 4'02''95. Argento per il giapponese Matsushita (4’08″62), bronzo per lo statunitense Carson Foster (4’08″66).

20:39

Marchand stravince, Razzetti risale ma non va a podio

Oro per Leon Marchand col record olimpico, non ce la fa Razzetti ad andare a podio nonostante un'ottima seconda parte di gara con un buon recupero.

20:37

Razzetti fatica nella frazione dorso

La frazione dorso non è la specialità di Razzetti, che fatica in questa parte. In testa Leon Marchand intanto sta seminando tutti.

20:35

Razzetti quarto al primo passaggio

L'azzurro è quarto al primo passaggio

20:34

Partita la finale 400 misti!

Tutti in vasca, la finale olimpica dei 400 misti è partita.

20:32

Ecco i 400 misti: c'è Razzetti

Sta per iniziare la grande serata di nuoto olimpico: c'è il nostro Razzetti, in corsia 7.

20:31

La serata degli italiani: Martinenghi, Razzetti, Ceccon, Pilato

Stasera si assegnano tre ori: oltre ai 100 rana maschili con Martinenghi, si assegna anche l'oro nei 400 misti maschili (fari puntati su Razzetti) e nei 100 rana femminili. Nella semifinale 100 dorso c'è Thomas Ceccon, in quella dei 100 rana Benedetta Pilato.

20:23

Nuoto olimpico, il programma della serata

20.30 Finale 400 misti uomini

20.45 Finale 100 farfalla donne

20.51 Semifinali 200 stile libero uomini

21.15 Semifinali 100 rana donne

21.37 Semifinali 100 dorso uomini

21.54 Finale 100 rana uomini

22.00 Semifinali 200 stile libero donne

20:15

Finale 100 rana, tutti i qualificati e i tempi

Oltre a Imodou, erano già qualificati per la finale il britannico Peaty (58″86), il cinese Qin (58″93), l'olandese Kamminga (59″12), lo statunitense Nic Finke (59″16), l'olandese Caspar Corbeau (59″24), naturalmente l'azzurro Nicolò Martinenghi (59″28) e il tedesco Matzerath con 59″31.

20:08

100 rana, niente da fare per Viberti

Ludovico Viberti è costretto ad arrendersi nello spareggio, al termine della prima serata di gare, contro il tedesco Melvin Imoudu. Nelle semifinali i due si erano attestati a pari merito (59"38) in ottava posizione, che ha reso necessario lo spareggio.

19:57

Martinenghi alla vigilia dei Giochi: Sereno e concentrato

"Sono sereno e concentrato, ma rispetto altre volte sono rilassato e so che posso dire la mia". Lo ha detto il ranista azzurro Nicolò Martinenghi durante il media day alla Defense Arena, alla vigilia dell'apertura dei Giochi di Parigi 2024. L'esordio già sabato mattina: "Romperò le acque... - dice ridendo - Ma io amo partire subito. Così non ho tempo per distrarmi tanto e pensare troppo. Non mi preoccupa". Nel frattempo cambia il suo look che definisce "olimpico", presentandosi con i capelli biondi platino. "Amo uscire dalla routine e questo è uno di quei modi per farlo", ha aggiunto. Tornando alle gare ha detto: "La concorrenza sarà altissima, ma ho sempre detto che non vedo le graduatorie e lo confermo. Ma la gara sarà difficile. C'è chi deve confermarsi, chi trovare uno spazio e chi portare avanti lo status da re. Io mi divertirò a trovare il mio spazio. Dall'europeo prima di Tokyo non scendo dal podio, la continuità è qualcosa che mi ha sempre tenuto vivo. Voglio rimanere al passo con tutti. Alla fine io nuoto per gareggiare non per allenarmi. Non capisco chi si lamenta dei tanti appuntamenti. Tanti sport come calcio e tennis gareggiano in continuazione e per me dobbiamo entrare in questa ottica".

19:35

Martinenghi nella finale olimpica

Nicolò Martinenghi è approdato in finale nei 100 rana ai Giochi olimpici di Parigi. Nel primo giorno di gare del nuoto alla Defense Arena, l'azzurro si era qualificato con il sesto tempo di 59''28. Primo il britannico Adam Peaty in 58.86.

Parigi, Francia