Olimpiadi 2024, Peaty scoppia a piangere in diretta, il dolce gesto di Martinenghi

Zona mista della Defense Arena, Adam Peaty è in diretta e scoppia a piangere. Sentiva, davanti alla Principessa Anna in rappresentanza della famiglia reale, di potersi - e doversi - prendere l'oro olimpico dopo anni complicati. Martinenghi, però, è stato più forte. E allora il fenomeno della rana inglese non ha retto e, davanti ai microfoni, è scoppiato in lacrime. In quel momento passava Martinenghi che, al contrario, era l'immagine della felicità e aveva appena parlato per 10' buoni ai giornalisti di quanto fosse euforico. Vedendo lo storico rivale in quelle condizioni Martinenghi, che doveva andare in conferenza stampa, si è fermato. Lo ha abbracciato, gli ha sussurrato qualcosa e poi se ne è andato. Campione olimpico, dentro e fuori dall'acqua. Bellissimo.