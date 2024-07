Martinenghi inedito: segreti e retroscena raccontati dalla fidanzata

Non appena vinta la medaglia d'oro Nicolò Martinenghi è corso da lei: Adelaide Radice è la fidanzata del neo campione olimpico dei 100 rana. Ieri era alla Defense Arena per lui, oggi era con lui a Casa Italia. E ha raccontato il compagno in una veste inedita: "Se lui è felice lo sono anche io, non riesco a immaginare cosa sta provando in questo momento". Per lei, studentessa di marketing alle battute finali, che presto si trasferirà a Lisbona, la tensione è la stessa che c'è prima di un esame: "Un po' sì - ammette - ma penso che l'Olimpiade sia più dura".

Martinenghi tra sogni e vacanze: i retroscena

In attesa di riposarsi in Grecia a fine Giochi, oggi il suo sorriso è lo stesso della famiglia di Nicolò, presente in massa a Parigi: "Eravamo tutti in piscina, è stato tutto molto emozionante. Un po' guardavamo la vasca un po' il cartellone, quando abbiamo visto che aveva vinto abbiamo iniziato ad urlare. Non riesco a immaginare la sua felicità, sono felice per lui. Lo speravamo tutti questo risultato, a me di base non interessa a prescindere, io sono orgogliosa per quello che fa tutti i giorni ma stavolta è speciale".