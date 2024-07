Federica Pellegrini, assurda gag con Serena Williams. E premia i 200 stile

Prima le notizie: Federica Pellegrini premierà la campionessa dei 200 metri stile libero femminili. Per la prima volta dal 2004 non sarà in acqua a lottare per una medaglia ma sarà a bordovasca e, come ha rivelato a Sportface, tanto le basta per emozionarsi. Stamattina, prima di arrivare a Casa Italia e abbracciare Tete Martinenghi (che con l'oro di ieri è insieme a lei, Fioravanti, Rosolino e Paltrinieri l'unico azzurro campione olimpico) era alla Defense Arena (dopo che ieri era andata a vedere Nadal) per le batterie e i fotografi l'hanno inquadrata insieme a Serena Williams.