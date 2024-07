Nuoto diretta Ceccon e Pilato: le finali delle Olimpiadi 2024 LIVE

PARIGI (Francia) - Terza giornata di gare per il nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024: nella sessione serale scendono in vasca gli azzurri Thomas Ceccon e Benedetta Pilato che, nelle rispettive finali (100 dorso e 100 rana), cercano di portare nuove medaglie all'Italia dopo il bronzo della 4x100 stile libero e il magico oro di Martinenghi nei 100 rana.

21:28

Gli azzurri a fare il tifo per Ceccon e Pilato

Sugli spalti, per fare il tifo per Ceccon e Pilato, ci sono i compagni di nazionale Miressi, Quadarella, Curtis, Frigo con altri nuotatori azzurri.

21:20

Tra pochi minuti sarà il momento di Ceccon

Alle 21:27 entreranno sul piano vasca della Defense Arena gli 8 finalisti dei 100 dorso maschili, tra cui il nostro Thomas Ceccon, campione del mondo 2022 e attuale primatista mondiale della distanza.

21:13

A McKeown la seconda semifinale nel dorso

L'australiana Kaylee McKeown si aggiudica la seconda semifinale dei 100 dorso femminili con il tempo di 57"99. Seconda e già qualificata per la finale la statunitense Katharine Berkoff.

21:07

Smith vince la prima semifinale

La statunitense Regan Smith vince la prima semifinale dei 100 dorso femminili in 57"97, davanti alla canadese Kylie Masse in 58"82.

21:00

Tra poco le semifinali dei 100 dorso donne

Dalle 21:01 sono in programma le due semifinali dei 100 dorso femminili: non ci sono italiane in gara.

20:48

Popovici campione dei 200 stile libero

Il 19enne romeno David Popovici vince un'avvincente finale dei 200 stile libero maschili in 1'44"72. Argento al britannico Matthew Richards, staccato di soli 2 centesimi. Bronzo allo statunitense Luke Hobson, a 7 centesimi da Popovici.

20:43

Ora i 200 stile uomini

È il momento della finale dei 200 stile libero maschili: non ci sono italiani in gara.

20:39

McIntosh domina i 400 misti donne

La quasi 18enne canadese Summer McIntosh vince l'oro nei 400 misti, dominando tutte le 8 vasche della gara, con il tempo di 4'27"71. Seconda e terza le statunitensi Katie Grimes in 4'33"40 ed Emma Weyant in 4'34"93.

20:30

Inizia il programma serale

Alla Defense Arena il programma serale inizia con la finale dei 400 misti femminili: nell'ordine si nuotano farfalla, dorso, rana e stile libero. La canadese e primatista del mondo Summer McIntosh è la grande favorita per l'oro.

20:24

Il palmares olimpico di Ceccon e Pilato

Thomas Ceccon ha già nel curriculum tre medaglie olimpiche: argento con la 4x100 stile e bronzo con la 4x100 misti a Tokyo 2020 e bronzo con la 4x100 stile a Parigi 2024. Benedetta Pilato invece non è mai salita sul podio alle Olimpiadi: a Tokyo 2020 è stata squalificata in batteria nei 100 rana per gambata irregolare.

20:13

Paltrinieri in finale... con un fuori programma

Paltrinieri non ha deluso le attese nelle batterie della mattina e si è qualificato per la finale degli 800 stile libero. La batteria è stata vinta dal tunisino Ahmed Jaouadi che, al temine della gara, si è girato alla propria sinistra dove c’era la corsia di Gregorio Paltrinieri. All’inizio il gesto è sembrato provocatorio, ma alla fine tutto è stato chiarito. LEGGI LA NOTIZIA

19:58

Tutti davanti alla tv per l'oro di Martinenghi

Le finali di nuoto di ieri sera, con l'oro di Nicolò Martinenghi, sono state viste da una media di 2.793.000 telespettatori su RaiDue, pari al 18,9% di share con punte superiori a 3.600.000 per circa il 25%. Le gare sono state trasmesse anche da Discovery, Eurosport e Skysport.

19:45

Gli orari di Ceccon e Pilato

La finale dei 100 dorso, con il nostro Ceccon, è in programma alle 21.27 mentre la finale dei 100 rana, con Pilato, è fissata per le 21.34. Nessun altro italiano sarà in gara stasera.

19:30

Le corsie di Ceccon e Pilato

Thomas Ceccon, arrivato in finale dei 100 dorso con il secondo miglior tempo, nuoterà in corsia 5. Benedetta Pilato, qualificata alla finale dei 100 rana con il settimo tempo, partirà invece in corsia 1.

19:19

Il programma di stasera

Queste le gare in programma stasera, a partire dalle 20.30: finale 400 misti femminili, finale 200 stile libero maschile, semifinali 100 dorso femminili, finale 100 dorso maschile, finale 100 rana femminili, finale 200 stile libero femminili.

19:05

È la serata di Ceccon e Pilato

Alle 20.30 inizia il programma serale della terza giornata olimpica del nuoto: attesa per le prove del primatista mondiale Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 100 rana.

