Federica Pellegrini di fuoco su Benedetta Pilato: “Lasciatela in pace”

Federica Pellegrini difende a spada tratta Benedetta Pilato, che ha lasciato perplesso qualche commentatore per aver raccontato di aver vissuto il giorno più bello della sua vita, ieri, pur essendo arrivata quarta nei 100 rana, a un centesimo di secondo dalla medaglia di bronzo: "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato - scrive la Divina del nostro nuoto su Instagram - ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! Le medaglie piacciono a tutti, ma... (e questo I’ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 annil! Lasciamola sognare ciò che vuole".