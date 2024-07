La notte speciale di Paltrinieri e Fiamingo, in finale a un'ora di distanza

La notte speciale di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, con la speranza che lo sia, per entrambi e per l'Italia, fino in fondo. Prima tocca a lei e alle ragazze della spada che alle 20.30 affronteranno la Francia, un'ora e mezza dopo scenderà in acqua Gregorio per la finale degli 800 stile. Una serata olimpica tutta da vivere soprattutto per una coppia che, proprio ai Giochi di tre anni fa, ha visto scoppiare il loro amore.