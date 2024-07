Il padre di Benedetta Pilato durissimo contro Elisa Di Francisca: le sue parole

Le parole di Salvatore Pilato che difende la figlia

Su Facebook il post: “Ciao amici, mi tocca scrivere due parole sulla vicenda successa ieri con le dichiarazioni di Elisa Di Francisca sull'intervista post gara di Benedetta. E non scrivo per commentare le sue parole perché convenite con me che non c'è bisogno. Per commentare qualcosa ci deve essere un contenuto sennò è inutile. Potrei dire mille cose sulle parole di Benedetta perché so, conosco il suo percorso, le difficoltà. E noi Tarantini dovremmo farci scalfire dai commenti ironici e dalle smorfie della Di Francisca? Noi che ogni giorno lottiamo contro gli ostacoli e i problemi che il nostro territorio ci mette davanti. Per concludere io alla Signora non chiedo nulla, per assurdo non chiedo neanche le sue scuse. Perché so che non servirebbero a nulla.. ormai il suo messaggio è passato ed è inesorabile e senza ritorno. Perché basta un solo episodio di questo tipo che " domani" ci sarà un'altra Benedetta. Grazie a tutti voi che avete preso le distanze da tale disgusto”.