Paltrinieri e il retroscena su Rossella Fiamingo: "Non mi risponde ancora..."

Ci sono gli atleti che arrivano in zona mista con le solite dichiarazioni preconfezionate. E poi c'è Gregorio Paltrinieri che, alla soglia dei 30 anni, diventa l'unico nuotatore italiano a salire sul podio in tre edizioni diverse dei Giochi. Un campione assoluto, tra nuoto in piscina e acque libere, un ragazzo e un atleta straordinario che, se non ci fosse stato di mezzo l'amico Tamberi, avrebbe meritato di sventolare il tricolore su quella Senna che tanto lo preoccupa: "Cerco di non pensarci - dice dopo il bronzo negli 800 stile - ma è così. Penso che ci sarebbe potuta essere un'organizzazione migliore". Non è tempo di polemiche questa sera, però. Ci sono solo i sorrisi: per se stesso, la famiglia e la ragazza. Che, incidentalmente, si chiama Rossella Fiamingo, di professione schermitrice: dopo la delusione individuale oggi ha vinto l'oro a squadre e Greg ammette: "Non vedo l'ora di andare a casa, che poi è il villaggio, per vederla. Sono felicissimo per entrambi". Cosa si sono detti in queste pochi minuti dopo la medaglia? Paltrinieri ride, è schietto, e dice: "Veramente non so dove sia finita, le ho mandato 10 messaggi ma non mi ha risposto".